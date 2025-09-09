Semasf divulga Serviço de Acolhimento nas UBSs de Ji-Paraná

Publicada em 09/09/2025 às 14h29
A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), está promovendo a divulgação do Programa Família Acolhedora nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O objetivo da iniciativa é informar a população sobre o serviço, que oferece acolhimento temporário para crianças, adolescentes e pessoas idosas afastadas do convívio familiar.
A ação busca ampliar o alcance das informações, garantindo que mais pessoas tenham conhecimento sobre o programa, seja para receber o apoio quando necessário ou para se candidatar como família acolhedora.
As UBSs foram escolhidas por sua proximidade com a comunidade, funcionando como pontos estratégicos na disseminação das informações.
Programação do Família Acolhedora
Quinta-feira, 11/09 – UBS Nova Londrina (8h) e UBS Km 5 (13h30)
Segunda-feira, 15/09 – UBS São Bernardo (13h30)
Terça-feira, 16/09 – UBS Dom Bosco (13h30)
Quarta-feira, 17/09 – UBS 2 de Abril (13h30)
Quinta-feira, 18/09 – UBS L1 Maringá (13h30)
Sexta-feira, 19/09 – UBS Nova Colina (8h)
Terça-feira, 23/09 – UBS JK (Exposição) (13h30)
Quarta-feira, 24/09 – UBS Green Park (13h30)
Durante as apresentações, assistentes sociais, diretores das UBSs e agentes comunitários de saúde receberão informações detalhadas sobre o funcionamento do SFA, seus objetivos e os critérios para participação das famílias. Além disso, a iniciativa pretende sensibilizar os profissionais de saúde para atuarem como multiplicadores, auxiliando na identificação e orientação de pessoas interessadas em aderir ao programa.
A ação reforça a importância da integração entre as políticas públicas. Como porta de entrada da saúde, as UBSs desempenham papel fundamental na difusão da ideia de acolhimento e na construção de uma rede de apoio para crianças, adolescentes e idosos que aguardam um lar temporário.
