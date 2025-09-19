Semana Nacional de Trânsito inicia com ações educativas em todo estado de Rondônia

Publicada em 19/09/2025 às 12h02
Conforme preconiza o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), anualmente, no período de 18 a 25 de setembro, todos os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) intensificam as ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar as vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis, por meio da Semana Nacional de Trânsito (SNT). A SNT tem como objetivo promover a reflexão sobre como nos deslocamos nas cidades e os problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. E neste ano, o tema da campanha é “Desacelere, seu bem maior é a vida”, que busca conscientizar para reduzir sinistros e lesões no trânsito.
Todas as 10 regionais do Detran-RO realizaram abertura da SNT, com atividades educativas, palestras em escolas, empresas, mobilizações e Pit-Stop. Em Porto Velho, a ação ocorreu durante a realização da Semana de Prevenção a Acidentes em uma empresa de refrigerantes. As atividades são intensificadas nos próximos dias, com palestras; pit stops; Café com Detran na praça CEU; e ações no Parque da Cidade, em Porto Velho, no sábado (20); e, no domingo (21), uma ação no Espaço Alternativo, a partir das 16h, com distribuição de mudas de árvore, aliando trânsito ao meio ambiente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a campanha buscar sensibilizar a população para um comportamento mais consciente e responsável no trânsito, respeitando os limites de velocidade e as leis, além de de valorizar e salvar vidas.
Todas as 10 regionais do Detran-RO realizaram a abertura da Semana Nacional de Trânsito
A mensagem central da campanha, segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, remete à reflexão, pois o “ritmo acelerado, a imprudência e o estresse ao volante no dia a dia são fatores de risco que aumentam as chances de sinistros”, afirmou.
SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO
De acordo com o o diretor da Escola Pública e Trânsito (Eptran), Hassan Mohamad Hijazi, a Semana Nacional, iniciada na quinta-feira (18), segue até a próxima quinta-feira (25), com programações em todas as regionais do estado. “Portanto, se você for abordado por uma equipe de camiseta amarela, com a camiseta do ‘Desacelere’, não estranhe. São nossos educadores de trânsito levando a mensagem até você”, destacou.
O coordenador das ações educativas da Escola Pública de Trânsito, Joe Araújo, convida a população a parar, desacelerar e ouvir as instruções dos agentes de trânsito. “Todas as nossas ações desta semana estão voltadas na redução de sinistros e na proteção de vidas, que vem da implementação de ações contínuas, como temos feito. Assim, iremos transformar a prevenção em um compromisso permanente dentro do ambiente corporativo”, frisou.
