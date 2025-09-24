Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Sema acontece até sexta-feira (26)

Publicada em 24/09/2025 às 16h28
Com o tema "Cuidar da Vida é o Melhor Trabalho!", a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) realiza, entre os dias 22 e 26 de setembro, a edição anual da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat/Sema), organizada pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).
A programação conta com palestras e atividades que abordam temas fundamentais para a saúde, segurança e bem-estar no ambiente de trabalho, como prevenção ao suicídio, saúde mental, assédio moral e sexual, riscos ocupacionais e convivência com animais peçonhentos. A iniciativa é aberta ao público, mas tem como foco principal os servidores e colaboradores da Sema, além de membros da comunidade institucional.
O secretário da Sema, Vinícius Miguel, destacou a importância das ações de prevenção à saúde, com objetivo de melhoria da qualidade de vida e segurança dos ambientes ocupacionais dos servidores da prefeitura de Porto Velho, além de qualificar o desenvolvimento das ações da Cipa.
“Promover uma cultura de cuidado com a vida e com a saúde no ambiente de trabalho é um compromisso da Sema. A Sipat é um espaço essencial para reflexão, aprendizado e valorização das nossas equipes, por isso é extremamente importante para a secretaria, principalmente quando se trata de segurança e saúde no trabalho”, destacou o secretário.
Durante a abertura, o tema em destaque foi a prevenção ao suicídio que aconteceu na sala de reuniões da secretaria. No segundo dia de programação, que foi realizado no Parque Natural, a palestra foi sobre animais peçonhentos. No terceiro dia o tema foi Saúde Mental no Trabalho conduzido pela Dra. Marciana Froio.
A programação seguiu com a palestra “Tipos de acidentes de trabalho e uso correto de EPI” e encerra na próxima sexta-feira (26) com o tema “Assédio Sexual e Moral”, que será conduzida pela Dra. Ilza Neyara Silva, na sala de Reuniões da Sema.
A Sipat/Sema 2025 reforça o papel estratégico da Sema na promoção de ambientes laborais mais seguros, saudáveis e respeitosos, contribuindo para uma cultura institucional de prevenção, valorização da vida e bem-estar coletivo.
