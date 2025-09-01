Semana da Pátria é aberta pelo governo de Rondônia com solenidade no Palácio Rio Madeira, em Porto Velho

Publicada em 01/09/2025 às 15h10
O governo de Rondônia deu início nesta segunda-feira (1º) às celebrações da Semana da Pátria, com o tema “Unidos pela história, fortes pelos valores”. A solenidade de abertura aconteceu em frente ao Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e militares, representantes de instituições, estudantes da Escola de Ensino Fundamental Paulo Nunes Leal e da população em geral.
O momento de abertura, realizado por meio da Casa Militar da Governadoria (Casa Militar), foi marcado pelo hasteamento das bandeiras do Brasil, de Rondônia e de todos os estados da federação, acompanhado pela execução do Hino Nacional pela banda da Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO).
A pira da Pátria foi acesa pela estudante do 2º ano da escola Major Guapindaia Ana Luiza Santos Souza
Em um ato simbólico, a pira da Pátria foi acesa pela estudante do 2º ano da Escola Estadual Major Guapindaia, Ana Luiza Santos Souza, reconhecida por sua dedicação aos estudos e conquistas no esporte. A aluna representou a juventude rondoniense no marco que oficializou o início da programação cívica.
Outro destaque da solenidade foi a homenagem ao governador de Rondônia, Marcos Rocha, cuja trajetória é lembrada como referência histórica para o estado. A banda da PMRO apresentou uma obra musical em sua homenagem, acompanhada pela performance da bailarina da Praça, tradicionalmente convidada para esses eventos, e lembrada como símbolo da cultura porto-velhense.
Para governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Semana da Pátria representa a união de todos em torno dos valores que constroem a identidade do país. “É um momento de refletir sobre a liberdade, a democracia e o compromisso com o desenvolvimento do país. Tenho orgulho de ver nossas escolas, forças de segurança e a população reunidos para celebrar o civismo e o amor pelo Brasil e por Rondônia”, ressaltou.
Outro destaque da solenidade foi a homenagem ao governador de Rondônia, Marcos Rocha
A programação oficial segue até o dia 7 de setembro, com atividades que incluem apresentações culturais, atos cívicos e o tradicional desfile cívico-militar.
PROGRAMAÇÃO
1º de setembro: hasteamento dos pavilhões nacionais, acendimento da pira e abertura oficial da Semana da Pátria no Palácio Rio Madeira.
Até 6 de setembro: atividades cívicas e culturais em escolas, instituições e órgãos públicos.
7 de setembro: desfile cívico-militar, às 8h, na Avenida Santos Dumont, próximo à Avenida Jorge Teixeira.
A nova localização do desfile, com 940 metros de extensão, foi escolhida por proporcionar melhor estrutura e segurança, além de facilitar o acesso do público sem grandes impactos no trânsito.
O coordenador das atividades da Semana da Pátria, major José Leite de Figueiredo Cisne, destacou que a programação foi cuidadosamente planejada em parceria com a Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, Força Aérea Brasileira, Polícia Militar, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), com o objetivo de garantir organização, segurança e a valorização do civismo, patriotismo e união entre os cidadãos rondonienses.
Este ano o tradicional desfile cívico-militar acontece, às 8h, na Avenida Santos Dumont
“Nosso objetivo foi planejar uma programação que una segurança, civismo e patriotismo, envolvendo todas as forças parceiras para valorizar a união dos cidadãos rondonienses”, evidenciou o coordenador das atividades da Semana da Pátria.
Ao final da solenidade, o secretário-chefe da Casa Militar, coronel da reserva Valdemir Carlos de Góes, reforçou o convite para que a população prestigie o tradicional desfile cívico-militar no dia 7 de setembro, às 8h, na Avenida Santos Dumont. “Estamos preparando uma grande celebração, com a participação das forças armadas, forças de segurança, escolas e diversas instituições. O desfile cívico-militar é um momento de união e patriotismo, e queremos ver as famílias rondonienses presentes, vibrando com esse ato de amor à nossa Pátria. No dia 7 de setembro, às 8h, esperamos todos vocês na Avenida Santos Dumont.”
Comentários
Seja o primeiro a comentar!