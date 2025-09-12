Segunda edição do Conexão Etnoturismo promove potencial turístico em comunidades indígenas do estado

Publicada em 12/09/2025 às 11h36
O governo de Rondônia realizou, nos dias 10 e 11 de setembro, em Presidente Médici, a segunda edição do Conexão Etnoturismo, reunindo comunidades indígenas, gestores municipais, instituições parceiras e representantes da sociedade civil, com foco no fortalecimento do potencial turístico em comunidades indígenas do estado e no alinhamento de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor.
Um dos principais marcos do evento, de iniciativa da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), foi a entrega oficial dos Planos de Ação de Visitação em Terras Indígenas às 17 comunidades participantes do Programa de Visitação em Terras Indígenas de Rondônia. O documento é resultado de um processo participativo que envolveu diagnósticos, visitas técnicas e capacitações ao longo dos últimos dois anos. Também foram debatidas propostas para a formatação de rotas integradas de etnoturismo, envolvendo municípios e comunidades.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa fomenta políticas públicas que respeitam e valorizam a identidade cultural dos povos indígenas. “Estamos trabalhando para fortalecer a autonomia das comunidades tradicionais por meio do etnoturismo, com respeito às práticas culturais e em consonância com a preservação ambiental. Esse é um passo fundamental para a construção de um turismo responsável e sustentável em Rondônia”, ressaltou.
O superintendente Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Junior, reforçou que o programa representa um marco para o desenvolvimento do setor. “O etnoturismo em Rondônia é uma oportunidade de geração de renda e inclusão produtiva, permitindo que as comunidades mantenham suas tradições e, ao mesmo tempo, se beneficiem economicamente da atividade turística. O evento é um espaço para integrar saberes, consolidar rotas e preparar as aldeias para receber visitantes com segurança e qualidade”, destacou.
PROGRAMAÇÃO
O Conexão Etnoturismo 2025 contou com painéis e palestras, além de experiências vivenciais com as comunidades dos povos Karo Arara e Gavião, anfitriões desta edição. Entre os destaques da programação esteve a palestra do consultor do Ministério do Turismo de Roraima, Enoque Raposo, que abordou o tema “Receptividade em Aldeias Indígenas”, trazendo reflexões e orientações práticas sobre a importância de preparar as comunidades para receber turistas de forma acolhedora, estruturada e respeitosa.
Também foi discutida a formatação de rotas integradas de etnoturismo, envolvendo municípios e comunidades que visam estruturar e fortalecer a visitação em suas aldeias.
ATUAÇÃO INTEGRADA
O Programa de Visitação em Terras Indígenas de Rondônia conta com a atuação articulada de órgãos do governo de Rondônia, como o Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO); Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de R0ndônia (Emater-RO); Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas); Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam); e a Superintendência Estadual do Indígena (SI), parceiros fundamentais na construção de políticas públicas que unem desenvolvimento turístico, fortalecimento cultural e preservação ambiental.
