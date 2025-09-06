Segunda edição da Feira Cultural Encantos da Amazônia está aberta à visitação em Vilhena

Publicada em 06/09/2025 às 11h30
O público de Vilhena já pode prestigiar a 2ª Feira Cultural Encantos da Amazônia, que teve sua abertura oficial no dia 27 de agosto e segue aberta até 12 de setembro de 2025, na Galeria da Fundação Cultural de Vilhena. O evento reúne obras de seis artistas rondonienses em diferentes linguagens das artes visuais e está aberto também para a visitação de escolas, que terão a oportunidade de aproximar os estudantes da arte produzida em Rondônia.
Com o objetivo de valorizar e fortalecer a produção artística local, a feira traz ao público mais de 30 trabalhos em desenho, pintura, fotografia e grafite, que refletem a diversidade cultural e a riqueza da Amazônia.
Participam da exposição os artistas visuais Flávio Dutka, Vitória Morão, Camila Schneider, o grafiteiro Alessandro Biff e os fotógrafos Washington Kuipers e Márcio Guilhermon.
Segundo a coordenadora do projeto, Andréia Machado, a proposta é ampliar o acesso da população à arte e reforçar as raízes culturais da região.
“São mais de 30 trabalhos que estarão expostos, revelando a diversidade e a riqueza da arte produzida em nosso estado. Convido toda a população, em especial as escolas, para prestigiar e valorizar o trabalho dos nossos artistas rondonienses”, destacou.
Além da exposição, a feira disponibiliza um catálogo oficial, que pode ser retirado gratuitamente pelos visitantes em versão impressa. O material também está disponível online, no endereço: https://online.fliphtml5.com/rikqv/ektu/#p=1 , ampliando o acesso às obras e informações sobre os artistas participantes.
A abertura oficial da feira contou com programação acessível, incluindo interpretação em Libras e classificação livre, reforçando o caráter inclusivo do evento.
O projeto foi contemplado no Edital Nº 3/2024/SEJUCEL-SIEC LPG – Demais Linguagens – Bolsas para Produção de Artes Integradas Rondoniense – Lei Paulo Gustavo, na Categoria C, Exposição de artes visuais, modalidade coletivos.
A 2ª Feira Cultural Encantos da Amazônia tem recebido a visita de alunos e professores das escolas públicas de Vilhena. A participação das instituições de ensino reforça o caráter educativo da mostra, aproximando crianças e jovens das artes visuais produzidas por artistas rondonienses e possibilitando um contato direto com as diferentes linguagens artísticas apresentadas na exposição. A entrada é gratuita durante todo o período da exposição. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 98191-0555.
Serviço
Evento: 2ª Feira Cultural Encantos da Amazônia
Local: Galeria da Fundação Cultural de Vilhena
Período: 27 de agosto a 12 de setembro de 2025
Entrada: Gratuita
