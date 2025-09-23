Secretaria de agricultura anuncia parceria com o SENAR para produção de mudas de cacau clonal

Publicada em 23/09/2025 às 08h25
O município de Rolim de Moura assinou um Acordo de Cooperação Técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RO) e o Sindicato dos Produtores Rurais do município, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do cacau na região.
O acordo prevê a execução do Programa Fomenta Cacau, que será desenvolvido em parceria com a Prefeitura, por meio da produção de mudas de cacau clonal em viveiros municipais. O projeto terá duração de 24 meses, iniciando em setembro de 2025 e seguindo até setembro de 2027, atendendo prioritariamente agricultores familiares.
A iniciativa busca promover a expansão estratégica da cacauicultura em Rolim de Moura, fundamentada em práticas tecnológicas sustentáveis e inovação produtiva. Além disso, pretende reduzir os custos de implantação de novas lavouras, oferecendo maior acessibilidade e viabilidade econômica aos produtores beneficiados.
O projeto conta com a participação direta do SENAR Rondônia, da Prefeitura de Rolim de Moura e do Sindicato dos Produtores Rurais, que atuarão na execução e acompanhamento técnico das ações previstas no plano de trabalho.
Para o prefeito Aldo Júlio, a parceria representa um avanço para a agricultura do município: “Essa cooperação vai garantir mais oportunidades para os pequenos produtores, incentivando uma cultura que tem grande potencial econômico e sustentável para a nossa região.”
Com a implementação do programa, a expectativa é que Rolim de Moura se torne uma referência na produção de cacau clonal em Rondônia, gerando renda, fortalecendo a agricultura familiar e ampliando a diversificação agrícola no município.
O secretário municipal de Agricultura, Uender Nogueira, destacou a importância da ação para os produtores locais: “Estamos criando condições para que nossos agricultores tenham acesso a mudas de qualidade e a tecnologias que vão garantir mais produtividade e renda. Esse projeto vem para fortalecer a agricultura familiar e diversificar ainda mais a produção em Rolim de Moura.”
O projeto conta com a participação direta do SENAR Rondônia, da Prefeitura de Rolim de Moura e do Sindicato dos Produtores Rurais, que atuarão na execução e acompanhamento técnico das ações previstas no plano de trabalho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!