Sebrae impulsiona empreendedores e fortalece lideranças em Rondônia

Publicada em 19/09/2025 às 16h42
Os programas Lidere e Empretec, oferecidos pelo Sebrae, têm como objetivo fortalecer competências de liderança e empreendedorismo, mas com enfoques complementares.
O Lidere busca capacitar empresários e lideranças regionais a conduzir suas equipes de forma mais eficiente, promovendo o desenvolvimento sustentável e a superação de desafios em seus negócios e comunidades.
Já o Empretec, metodologia da ONU aplicada no Brasil exclusivamente pelo Sebrae, consiste em um seminário intensivo de seis dias, voltado para o desenvolvimento de comportamentos empreendedores, expansão da visão de mercado, identificação de oportunidades e fortalecimento da autoconfiança, além da criação de redes estratégicas de contato.
Enquanto o Lidere atua no aprimoramento da liderança e na mobilização de pessoas em prol do desenvolvimento coletivo, o Empretec foca na capacitação individual do empreendedor, independentemente de seu estágio de carreira, incentivando inovação, reinvenção e crescimento sustentável de seus negócios.
Para Todos os Perfis de Empreendedores
Em Rondônia, o Sebrae tem levado o Empretec para diferentes municípios, fortalecendo a cultura empreendedora e apoiando empresários locais a conquistar mais competitividade e inovação.
“Empretec veio para aprender como funciona a empresa. A minha empresa vinha crescendo bem desorganizada. Eu comecei sozinho a partir de um sonho. O Empretec foi esse divisor que a gente ali aprendeu como fazer a empresa girar. Quando a gente fez o Empretec, foi um divisor de águas para realmente engajar com a equipe.”, relata o empresário de Jaru, Reginaldo Martins.
A empresária Fabiane Palmira, do município de Jaru, ressalta: “E o mais importante de todos para mim foi o Empretec. Na verdade, quando a gente chega no Empretec, a gente descobre que nós, como empreendedores, nós somos muito imaturos nessa dinâmica do dia a dia de empreender. E o Empretec é uma virada de chave na vida do empreendedor. É a partir dali que ele consegue entender o que é melhor para ele, como agir, como gerir, como se portar diante da sociedade, diante do comércio e de tudo que envolve o empreendedorismo.”
Capacitando Lideranças Locais
O Projeto LIDER promove a articulação entre lideranças do setor público, privado e terceiro setor, com foco no desenvolvimento sustentável dos territórios. Complementando, o Projeto LIDERAÇÃO mobiliza líderes locais para a superação de crises, fortalecendo a capacidade de resposta e resiliência das comunidades.
Ticiane Schneider, empresária do setor de beleza em Jaru, compartilha sua experiência com o programa Lidere, destacando o impacto transformador da iniciativa:
"Participar do programa Lidere foi um divisor de águas na minha trajetória profissional. A rede de contatos formada durante o evento gerou uma verdadeira explosão de ideias e oportunidades. Os cursos oferecidos pelo Sebrae foram fundamentais para ampliar minha visão empreendedora, mudando não apenas minha mentalidade, mas também minha forma de agir no dia a dia. Foi uma experiência enriquecedora, que sempre recomendo. O suporte oferecido pelo Sebrae durante toda a jornada foi essencial para o meu desenvolvimento, e o networking com outras participantes, inclusive nos momentos de descanso, tornou tudo ainda mais especial."
Outro de exemplo de sucesso dessa abordagem ocorreu no Vale do Jamari, onde um grupo de líderes capacitados pelo Sebrae fundou, em 2020, a Agência de Desenvolvimento Territorial do Vale do Jamari. Essa entidade tem atuado ativamente na proposição de políticas públicas e no fomento ao empreendedorismo local, contribuindo para o crescimento econômico da região.
o Projeto LIDER em Rondônia é uma ferramenta poderosa para capacitar lideranças locais, fomentar o desenvolvimento regional e promover a transformação sustentável das comunidades por meio da colaboração e ação coletiva.
Com esses programas, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso em apoiar não apenas o crescimento dos negócios individuais, mas também o desenvolvimento das regiões, preparando empreendedores e líderes para transformar realidades em Rondônia.
