Sebrae em Rondônia celebra conquista histórica do CISAN com certificação nacional

Certificação SISBI-POA abre novas oportunidades para o setor agroindustrial em Rondônia
Nesta quarta-feira (24), em Rio do Sul (SC), Rondônia celebrou um momento histórico. O Consórcio Intermunicipal de Saneamento da Região Central de Rondônia (CISAN) foi oficialmente certificado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para integrar o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA).
O evento, promovido pelo Sebrae Nacional, reuniu representantes de todo o país para reconhecer consórcios e agroindústrias habilitados. Pela primeira vez, Rondônia passa a ocupar lugar de destaque nesse cenário, tornando-se pioneira na região Norte.
O evento em Santa Catarina também contou com a presença do diretor financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, que representou a instituição e destacou a importância simbólica e prática do momento:
“Poder acompanhar a entrega da certificação ao CISAN, consórcio do qual o Sebrae Rondônia é parceiro, é motivo de grande orgulho. Essa conquista visa estimular e fortalecer as agroindústrias do nosso estado. Tivemos o privilégio de ver duas agroindústrias sendo habilitadas para integrar o sistema nacional, um reconhecimento que abre novas oportunidades. O governo federal, por meio do Sebrae Nacional, promove este evento justamente para celebrar e dar visibilidade a esse avanço. É também um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Sebrae Rondônia, em parceria com o CISAN e outros atores, que tem garantido destaque à agroindústria rondoniense em nível nacional.”
Formado por 16 municípios consorciados e um conveniado, o CISAN vem se destacando na implementação de políticas públicas voltadas ao saneamento e à inspeção de produtos de origem animal.
Agora, com a habilitação, os serviços de inspeção realizados pelo consórcio passam a ter equivalência aos padrões federais, abrindo caminho para que produtos rondonienses sejam comercializados em todo o território nacional. Com a certificação, esses empreendimentos agora contam com “trânsito livre” para seus produtos em qualquer estado do Brasil.
Duas empresas rondonienses já foram habilitadas e receberam, no evento em Santa Catarina, o selo SISBI-POA: Queijo Quatro Cachoeira, de Ariquemes e Itapajé Pescados, de Porto Velho.
O Sebrae em Rondônia contou com uma consultoria especializada, que teve a colaboração da médica veterinária Dra. Inês Costa, com anos de experiência em órgãos públicos, incluindo o MAPA. Juntos, mapearam os requisitos técnicos e legais necessários para que o estado pudesse alcançar o mercado nacional.
Desde então, foram realizadas diversas reuniões, planejamentos estratégicos, elaboração de planos de ação e aprovação de legislações municipais, com passos decisivos que resultaram na conquista da certificação.
Em nome do Sebrae Rondônia, o diretor financeiro do Sebrae em Rondônia Edson Lemos também parabenizou todos os envolvidos nesta conquista:
“Quero parabenizar todos os envolvidos nesta conquista: o presidente do CISAN, os empresários que hoje recebem a certificação, a dedicada equipe técnica do Sebrae Rondônia e a consultora que apoiou esse processo. Este é um momento de reconhecimento do trabalho coletivo, que mostra como a união de esforços transforma projetos em realidade. Mais uma vez, o Sebrae Rondônia faz história e consolida sua marca em nível nacional.”
O Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) busca harmonizar e padronizar as fiscalizações em todo o país, garantindo qualidade, segurança alimentar e novas oportunidades de mercado para as agroindústrias locais.
O reconhecimento em Santa Catarina simboliza não apenas a vitória de um consórcio, mas também a prova de que a cooperação entre Sebrae em Rondônia e CISAN transforma projetos em realidades capazes de colocar Rondônia no mapa nacional da produção de alimentos com qualidade e credibilidade.
