SCFV e SEMAME promove uma ação especial em comemoração ao Dia da Árvore

Na última quarta-feira (18), o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) do CRAS, em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAME), promoveu uma ação especial em comemoração ao Dia da Árvore, celebrado oficialmente em 21 de setembro.
A atividade reuniu crianças das turmas do período matutino e vespertino dos grupos do SCFV em um passeio ecológico pela Mata do INCRA, proporcionando um momento de conexão com a natureza e reforçando a importância da preservação ambiental.
Durante o percurso, os participantes conheceram curiosidades sobre a flora local, aprenderam sobre o papel das árvores no equilíbrio do ecossistema e foram incentivados a adotar práticas de sustentabilidade desde a infância.
A iniciativa integra o calendário de ações educativas desenvolvidas pelo CRAS e pela SEMAME, fortalecendo a consciência ecológica, a cidadania e os vínculos comunitários por meio de atividades lúdicas e educativas.
