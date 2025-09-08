Saiba onde cadastrar e recarregar seu cartão do sistema Bipay em Porto Velho

Publicada em 08/09/2025 às 16h18
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), informa aos usuários do transporte coletivo que a plataforma Bipay permite realizar tanto a recarga de créditos quanto o cadastro do cartão ComCard de forma simples, rápida e segura.
O sistema oferece duas modalidades: digital - pelo aplicativo, e presencial - em pontos credenciados. A iniciativa garante mais comodidade ao cidadão e amplia o acesso aos benefícios tarifários, como a meia passagem para estudantes, gratuidade para idosos e acessibilidade para pessoas com deficiência.
A iniciativa soma à política de valorização do transporte público implementada pelo município, que reduziu em 50% a tarifa do transporte coletivo, passando de R$ 6 para R$ 3, conforme o Decreto n.º 20.846, de 18 de março de 2025, assinado pelo prefeito Léo Moraes. A medida gera economia direta no orçamento das famílias e amplia o acesso ao serviço.
COMO RECARREGAR PELO BIPAY
Aplicativo gratuito pode ser baixado em celulares Android e iOS
O aplicativo gratuito pode ser baixado em celulares Android e iOS. Para utilizar:
-Baixe o app Bipay no seu celular;
-Selecione a opção “Com Porto Velho”;
-Cadastre-se com CPF, e-mail, nome completo e telefone;
-No menu “Depositar”, escolha PIX, defina o valor e gere o QR Code;
-O saldo é creditado em poucos minutos.
ONDE CADASTRAR OU RECADASTRAR
Quem precisa emitir ou atualizar o ComCard pode procurar os pontos de atendimento presencial. O processo não exige agendamento.
Semtran – avenida Amazonas, 698, bairro Santa Bárbara
Segunda a sexta: 8h às 14h (cadastro e transferência de saldo)
Rodoviária de Porto Velho – av. Gov. Jorge Teixeira, 1296, bairro Embratel
Segunda a sexta: 8h às 17h | Sábado: 8h às 12h
Interessados devem ficaram atentos aos documentos necessários
Tudo Aqui IG Shopping – av. Amazonas, 8338, bairro Tiradentes
Segunda a sexta: 8h às 17h
Tudo Aqui (Centro) – av. Sete de Setembro, 830, Centro
Segunda a sexta: 8h às 17h
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
Estudantes: RG, CPF, comprovante de residência atualizado, declaração escolar válida por 30 dias. Menores de idade precisam apresentar documentos do responsável.
Acessibilidade: formulário preenchido, laudo médico atualizado (até 12 meses) ou permanente, folha resumo do Cadastro Único atualizada, RG, CPF e comprovante de residência.
Melhor idade: folha resumo do Cadastro Único, RG, CPF e comprovante de residência.
BENEFÍCIOS GARANTIDOS
ComCard Estudante: meia tarifa de R$ 1,50 em escolas e universidades, públicas ou particulares.
ComCard Acessibilidade: gratuidade para pessoas com deficiência.
ComCard Melhor Idade: gratuidade para pessoas com 65 anos ou mais.
PONTOS FÍSICOS DE RECARGA
Além do aplicativo, os usuários também podem optar pela recarga presencial:
Cell Games – rua Plácido de Castro, 7703 – Juscelino Kubitschek | Seg. a sex.: 9h às 18h
AM Motos – rua União, 1430 – São Francisco | Seg. a sex.: 8h às 12h e 14h às 18h
Comercial Rodrigues – rua Osvaldo Ribeiro, 9440 – Socialista | Todos os dias: 8h às 20h
Top Distribuidora – rua Hematita, 11716 – Teixeirão | Seg. a sex.: 9h às 11h e 14h às 20h.
