“Saberes Nambiquaras” filmado em Vilhena já pode ser assistido gratuitamente no YouTube

Publicada em 30/09/2025 às 08h40
O curta-metragem “Saberes Nambiquaras: Tradição Cultural na Produção da Chicha e Beiju”, produzido em Vilhena (RO), foi disponibilizado no YouTube para acesso gratuito da população. A obra, coordenada pela produtora cultural Andressa Machado, mergulha no cotidiano e nos saberes ancestrais do povo Nambiquara, revelando práticas que preservam não apenas a gastronomia tradicional, mas também a identidade e a memória coletiva da comunidade.
As gravações foram realizadas na comunidade indígena Sabanê, abrangendo as aldeias Sowaintê e Capitão Kina, na zona rural de Vilhena (RO). Com 14 minutos de duração, classificação livre e recursos de acessibilidade como interpretação em Libras e legendas, o documentário convida o público a uma imersão sensível nas tradições que unem a produção da chicha e do beiju ao fortalecimento cultural e social da comunidade.
Segundo a coordenadora Andressa Machado, o curta vai além da culinária. “Ao mostrar como a chicha e o beiju são preparados, revelamos também histórias, valores e a forma como o conhecimento é transmitido de geração em geração. É sobre conexão com a terra, respeito à natureza e resistência cultural”, explica Andressa Machado.
De acordo com Andressa Machado, a chicha bebida fermentada de milho e o beiju preparado a partir da mandioca ocupam papel central nas relações sociais dos Nambiquara. Mais do que alimentos, são símbolos de partilha, celebração e identidade, carregando consigo técnicas e rituais preservados ao longo de séculos.
Antes de chegar ao público digital, o documentário foi exibido gratuitamente para alunos de escolas públicas em Vilhena e Pimenteiras do Oeste (RO). A produção foi contemplada no Edital Nº 1/2024/SEJUCEL-SIEC – Lei Paulo Gustavo (LPG), no Eixo II: Curtas-Metragens, Categoria C – Curta Documental inédito de 10 a 15 minutos.
O curta pode ser assistido no YouTube pelo link: https://youtu.be/n3k2bq0CkvE?
“Sou imensamente grata a todos que tornaram esse trabalho possível, a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) ao Ministério da Cultura, através da Lei Paulo Gustavo, e principalmente aos Sabanê, que compartilharam seu tempo e transmitiram seu conhecimento com generosidade. Este filme é, antes de tudo, deles. Espero que a população assista ao curta-metragem e conheça mais sobre essa linda cultura”, fala Andressa Machado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!