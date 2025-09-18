Publicada em 18/09/2025 às 14h43
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) participou, em Brasília, na última quarta-feira (17/09), do III Encontro Regional pela Educação Pública, promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). O evento reuniu especialistas, dirigentes sindicais, gestores públicos e representantes da sociedade civil para debater os rumos da educação no Brasil e no mundo.
O SINTERO esteve representado por membros de sua direção e conselheiros do CNE: Dioneida Castoldi, presidenta; Manoel Rodrigues, secretário-geral; Fernando Azevedo, secretário de Políticas Sindicais e Estudos Socioeconômicos; Profª Me. Metilde Alves, dirigente da Regional Estanho; e Claudir Mata, integrante da direção executiva da CNTE, reforçando a atuação do sindicato nas discussões nacionais sobre a educação pública.
Entre os principais temas discutidos estiveram a escassez mundial de professores, o fechamento de escolas públicas no Brasil, o avanço da Inteligência Artificial e a urgência de ampliar o financiamento da educação. O diretor da Internacional da Educação (IE), Angelo Gavrielatos, alertou para a falta de 44 milhões de docentes em todo o mundo, enquanto o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, chamou atenção para a realidade social e demográfica do país, destacando que o Brasil é hoje o país que mais fecha escolas no mundo.
O secretário de Relações Internacionais da CNTE e vice-presidente da IE para a América Latina, Roberto Franklin de Leão, reforçou a necessidade de união entre sindicatos e trabalhadores. “Nós precisamos construir projetos e propostas que enfrentem esse cenário e fortaleçam a educação pública de qualidade, libertadora e transformadora”, afirmou.
Para a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi, a participação no encontro representa a integração da luta nacional com as demandas locais de Rondônia. “Estar nesses espaços é fundamental para trazer o debate internacional e nacional para a nossa realidade. Precisamos unir forças para garantir valorização profissional, financiamento adequado e o fortalecimento da escola pública”, destacou.
A participação do SINTERO reforça a importância de Rondônia estar presente nas grandes discussões sobre o futuro da educação. Ao lado de outras entidades, o sindicato segue firme na defesa da valorização profissional, do financiamento justo e da escola pública como direito de todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!