Rua Irmã Capelli recebe obras de implantação do estacionamento em 45 graus no Centro de Porto Velho

Publicada em 02/09/2025 às 11h23
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de infraestrutura (Seinfra), está executando o serviço de retirada do canteiro central na rua Irmã Capelli, localizada ao lado do prédio do Tudo Aqui, Centro da cidade. O objetivo da intervenção é adequar o espaço urbano para a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran) implantar o estacionamento em 45 graus.
O trabalho teve início com a retirada do canteiro central, procedimento fundamental para nivelar a área e permitir a execução das etapas seguintes. Em seguida, foi feito o encascalhamento do local, garantindo a base necessária para receber a pavimentação. Essa etapa é essencial para assegurar maior durabilidade ao asfalto e evitar problemas futuros com buracos e desgastes.
Após o encascalhamento, a equipe da Seinfra avança com a pavimentação asfáltica, oferecendo uma nova estrutura para a via e preparando o espaço que receberá a marcação das vagas de estacionamento. O projeto prevê a implantação de mais de 50 vagas em 45 graus, uma medida que possibilita maior número de vagas e contribui para a fluidez do trânsito no Centro da capital.
De acordo com a Seinfra, a execução do serviço segue um padrão de qualidade que inclui compactação adequada do solo e utilização de materiais que proporcionam resistência ao tráfego diário.
Com a reorganização do espaço, espera-se reduzir os transtornos relacionados ao estacionamento irregular e à falta de vagas, problemas que por muito tempo afetaram comerciantes e consumidores.
MODERNIZAÇÃO
Além da funcionalidade, a obra traz um aspecto de modernização ao centro de Porto Velho. A criação de vagas em 45 graus é uma prática adotada em várias cidades brasileiras, justamente por otimizar o uso do espaço urbano e garantir maior praticidade para os motoristas.
Outro ponto relevante é que a intervenção está alinhada ao planejamento da Prefeitura de Porto Velho, que busca constantemente melhorar a capital. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado, a previsão é que a via seja liberada ao tráfego em breve.
Enquanto isso, equipes técnicas continuam acompanhando de perto cada etapa da execução, garantindo que o resultado final atenda às necessidades da comunidade.
Com a conclusão da obra, a rua Irmã Capelli se tornará uma referência em organização e funcionalidade na região da cidade, gerando benefícios diretos para motoristas, pedestres e comerciantes da área. A ação reforça o compromisso da Prefeitura em investir em infraestrutura urbana e em soluções que melhorem a mobilidade da capital rondoniense.
