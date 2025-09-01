Rotatória da Imigrantes com Jorge Teixeira recebe novo projeto paisagístico

Publicada em 01/09/2025 às 16h35
O paisagismo urbano tem o poder de transformar os espaços públicos, tornando-os mais humanizados, sustentáveis e agradáveis de se viver. A Prefeitura de Porto Velho, através de uma cooperação técnica entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e acadêmicos de arquitetura da Faculdade São Lucas, iniciou uma ação de paisagismo com o objetivo de embelezar a cidade e contribuir para o bem-estar dos porto-velhenses.
De acordo com o secretário-executivo de Serviços Básicos da Seinfra, Giovanni Marini, a iniciativa contempla inicialmente a rotatória da avenida Imigrantes com a Jorge Teixeira que deve ganhar receber trabalhos de paisagismo, seixos rolados (pedras), roçagem e ainda um trabalho diferenciado no desenho da palavra Porto Velho.
“Essa iniciativa surgiu dentro da faculdade. Os estudantes precisavam criar uma intervenção em Porto Velho e resolveram criar uma identidade visual na rotatória da Imigrantes com a Jorge Teixeira. Unimos o útil ao agradável, eles têm o projeto e nós temos recursos, por exemplo, mão de obra especializada em jardinagem e ainda as pedras de seixo rolado”, disse o secretário.
De acordo com o prefeito da capital, Léo Moraes, a iniciativa faz parte de um planejamento que busca levar vida e cor a esses pontos. “Nossa cidade já está ganhando uma cara nova. Iniciamos a pintura no Trevo do Roque resgatando a cultura da cidade, além é claro do paisagismo com pedras que valorizam o espaço aqui na rotatória da Jorge Teixeira com Imigrantes. Esses pontos da capital serão referências com um espaço bonito e proporcionando qualidade de vida para nossa gente”, finaliza.
Cerca de 45 estudantes estão envolvidos na iniciativa e o trabalho de paisagismo deve ficar pronto pelos próximos dias. Vale destacar que a transformação desses espaços urbanos pode promover a interação social em espaços públicos urbanos ao criar ambientes acolhedores e convidativos que incentivam as pessoas a se reunirem, além de oferecer espaços de convivência e lazer que favorecem encontros e atividades em grupo.
Além da rotatória da Imigrantes com Jorge Teixeira, a cooperação técnica vai contar com mais três projetos, são eles: viaduto da Campos Sales, que também vai receber paisagismo, escadaria no bairro São Sebastião que terá uma identidade visual e ainda uma horta comunitária que será construída no bairro Flodoaldo Pontes Pinto.
Ainda segundo o secretário, através dessa iniciativa a cidade de Porto Velho ganha uma identidade e criar um espaço dentro da cidade onde as pessoas podem ter ponto de referência desempenhando um papel fundamental na transformação dos espaços públicos urbanos, pois é capaz de unir a estética natural com a funcionalidade arquitetônica.
“Esses projetos deixarão nossa cidade uma cara especial. Eles trazem o projeto e a gente executa em conjunto. Isso é importante primeiro pelo zero gasto e também é importante criar pela cidade marcos. Aqui na rotatória é o primeiro local, mas logo outros pontos tão estarão preparados para receber a nossa população”, finaliza.
