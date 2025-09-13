Rondônia participa de fórum sobre governança, transparência e inovação em Goiás

Publicada em 13/09/2025 às 11h11
Os participantes acompanharam debates sobre a atuação das redes de parcerias, as novas regras para transferências especiais, o papel das emendas parlamentares e ferramentas tecnológicas para gestão pública
O 35º Fórum Regional de Fortalecimento da Rede de Parcerias – Etapa Goiás reuniu, nos dias 9 e 10 de setembro, representantes de municípios, secretarias estaduais e organizações da sociedade civil para discutir estratégias de governança, transparência e inovação em parceria com a União. A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) representou Rondônia e participou ativamente das atividades do evento.
Promovido pela Secretaria-Geral do Governo de Goiás, em parceria com a Secretaria de Gestão e Inovação do Governo Federal, o fórum teve como objetivo fortalecer a integração entre entes públicos e Organizações da Sociedade Civil (OSCs), além de estimular a capacitação técnica, a troca de experiências e o aprimoramento da gestão de recursos públicos por meio das transferências voluntárias.
A programação contou com painéis e palestras sobre temas, como: governança colaborativa, novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), políticas públicas de assistência social, emendas parlamentares e estratégias de gestão eficiente e inclusiva. O evento também destacou experiências exitosas, como o case de sucesso do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) em Goiás e a implementação do portal gestaopublicagov.br.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou o compromisso do estado com a boa governança. “Nossa gestão tem como prioridade a transparência e a responsabilidade com os recursos públicos. O fortalecimento das parcerias com a União e com as Organizações da Sociedade Civil é fundamental para entregarmos resultados concretos à população.”
A participação da Sepog reforçou o protagonismo do governo de Rondônia nas discussões nacionais sobre gestão pública e inovação, reafirmando o papel estratégico do estado na busca por soluções eficientes e sustentáveis para os desafios da administração pública.
A secretária da SEPOG, Beatriz Basílio destacou a importância do evento como um espaço de articulação e aprendizado. “Participar do fórum foi essencial para que o governo de Rondônia siga avançando na construção de políticas públicas mais integradas e eficientes. Nossa equipe retorna com novos conhecimentos e parcerias que vão refletir diretamente na melhoria da gestão dos nossos projetos e programas”.
Durante o encontro, os participantes puderam acompanhar debates sobre a atuação das redes de parcerias, as novas regras para transferências especiais, o papel das emendas parlamentares e ferramentas tecnológicas para gestão pública, além de momentos culturais como a apresentação da Orquestra de Violeiros de Goiás.
O Fórum se consolida como uma importante ferramenta de aproximação entre os governos e a sociedade civil, promovendo não apenas a capacitação técnica, mas também o fortalecimento do diálogo federativo e da cultura de integridade nas parcerias.
Fotos: Assessoria Sepog
Comentários
Seja o primeiro a comentar!