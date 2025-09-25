Rondônia lidera crescimento de cirurgias eletivas no país e supera metas com inclusão de programas do Ministério da Saúde

Publicada em 25/09/2025 às 08h12
O governo de Rondônia segue consolidando a ampliação dos acessos às cirurgias, com inclusão de programas do Ministério da Saúde. Em 2025, por meio do Programa Agora tem Especialistas (Pate), em apenas sete meses, o estado realizou 4.506 cirurgias envolvendo 12 municípios que fizeram adesão ao programa federal. Destacam-se as unidades hospitalares estaduais por meio do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro e Hospital Regional de Cacoal, que juntos somaram um total de 3.034 cirurgias.
A participação dos municípios no programa depende da adesão formal, que envolve a articulação entre órgãos públicos estaduais e municipais, além de instituições sem fins lucrativos, garantindo que a gestão seja integrada e eficiente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado tem aumentado significativamente o número de cirurgias por meio de vários programas e projetos, tanto de esfera federal quanto de projetos próprios de gestão estadual. “O governo tem investido e trabalhado para atender seus pacientes com eficiência e responsabilidade”, ressaltou.
MELHOR DESEMPENHO
No ano anterior, entre fevereiro e dezembro de 2024, Rondônia registrou um crescimento de 47% nas cirurgias eletivas em relação ao mesmo período de 2023, desempenho que colocou o estado entre os cinco melhores do Brasil, junto a Santa Catarina (40%), Maranhão (39%), Paraíba (39%) e Piauí (33%).
Rondônia dobra média nacional e triplica avanço da Região Norte
O avanço rondoniense mais que dobrou a média nacional de 20% e superou em três vezes o crescimento médio da Região Norte, que foi de 14%. O estado de Rondônia realizou 5.761 cirurgias eletivas pelo Programa Nacional de Redução de Filas (PNRF) entre fevereiro e dezembro de 2024.
Conforme o Relatório de Indicadores do PNRF, Rondônia também superou as metas do programa em termos de planejamento e de uso de recursos. O estado ultrapassou 100% de execução física – ou seja, realizou mais cirurgias do que havia previsto inicialmente em seu plano de adesão ao PNRF.
De acordo com o site controleavaliacao.saude.gov.br , os números de cirurgias de 2025 apresentam uma estimativa de crescimento de 23,1% em relação a 2024. Em relação à questão orçamentária, também ultrapassou 100% da execução dos recursos federais disponibilizados, integrando o grupo de 17 estados brasileiros que otimizaram os valores recebidos e conseguiram ampliar os atendimentos.
Segundo o titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, “estamos trabalhando para contribuir de forma significativa para a melhoria do acesso à saúde no estado, assegurando que a população seja atendida com maior rapidez e redução das filas de espera”, destacou.
