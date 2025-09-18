Rondônia certifica agropecuária atestando qualidade sanitária e é destaque no Brasil no controle de pragas e doenças

Publicada em 18/09/2025 às 10h03
As ações de defesa agropecuária promovidas pelo governo de Rondônia têm refletido diretamente na qualidade e produtividade das lavouras, pastagens de alto valor nutricional e animais mais saudáveis. Como resultado, o estado se consolida como ‘unidade federativa referência’ na implantação de medidas bem-sucedidas de prevenção, controle e monitoramento de doenças e pragas, com validação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
De acordo com a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), o trabalho desenvolvido na defesa sanitária agropecuária tem proporcionado o fortalecimento das cadeias produtivas e a certificação dos rebanhos rondonienses em âmbito nacional e internacional. Tal situação se evidencia pelo fato de que o estado, com aproximadamente 18 milhões de cabeças de gado, é reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação, fruto de um sistema sanitário eficiente e de ações integradas de defesa agropecuária em parceria com o produtor.
Soma-se a isso o monitoramento de problemas fitossanitários em lavouras, a exemplo do controle de doenças como a monilíase do cacaueiro, nematoide dos cafezais, ferrugem da soja e cancro cítrico na citricultura, cujas garantias abrem mercados e potencializam melhoria de renda ao produtor.
Nesse contexto, destaca-se também a importância do uso responsável de agrotóxicos, desde a aquisição legal junto a estabelecimentos credenciados pela Agência Idaron, a correta aplicação e a destinação adequada das embalagens vazias, em centrais de recebimento autorizadas. Essas práticas são fundamentais para a preservação ambiental e a valorização dos produtos rondonienses no mercado nacional e internacional.
RESULTADOS INÉDITOS
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que as inovações tecnológicas, manejo sanitário eficaz, boas práticas e aplicação responsável das normativas que regulamentam a agropecuária, no cenário nacional e internacional, estão ajudando Rondônia a obter resultados inéditos. “O trabalho eficiente de defesa agropecuária contribui para Rondônia ter produções reconhecidas pela qualidade diferenciada e prósperas.”
De acordo com o Mapa, o Valor Bruto da Produção (VBP) das lavouras de Rondônia subiu de R$ 5 bilhões em 2019, para mais de R$ 13 bilhões em 2025. Das terras rondonienses brotam lavouras de soja, milho, arroz, feijão, algodão, banana, mandioca, café, cacau, uma diversidade. Na pecuária, o VPB saiu de R$ 11,2 bilhões para R$ 17,5 bilhões em 2025, fortalecendo o progresso do estado. Considerando os valores de 2025, o VBP total de Rondônia atinge aproximadamente R$ 30,6 bilhões, resultado que evidencia a pujança do agronegócio no estado.
DEFESA AGROPECUÁRIA
Segundo o presidente da Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, o cuidado com as pastagens e lavouras começa no controle de sementes e mudas, por meio da coleta de amostras em revendas, vistorias em viveiros e em propriedades rurais visando certificar as exigências fitossanitárias nacionais e internacionais.
Ressalta-se, ainda, a importância das ações de inspeção de alimentos, com foco no combate contínuo à comercialização de produtos clandestinos, que representam sérios riscos à saúde dos consumidores e comprometem a integridade do mercado formal.
Para a manutenção da saúde dos animais, o estado conta com políticas de biosseguridade e do serviço oficial veterinário. Todas essas atividades contam com ações preventivas de educação, rede de comunicação e sistemas informatizados para o atendimento em tempo real, e respostas às notificações de suspeitas e às emergências sanitárias.
Governo investe em sedes mais modernas da Idaron nos municípios
“A Idaron mantém trabalho ativo e constante nos 52 municípios e seus distritos, com ações educativas, vigilância e controle para manter a defesa agropecuária”, enfatizou o presidente da Agência.
O serviço de defesa agropecuária de Rondônia recebeu mais de R$ 174 milhões aplicados pelo governo do estado, resultando em avanços tecnológicos, sedes mais modernas da Idaron nos municípios e uma melhor prestação de serviços aos produtores.
DÚVIDAS OU ORIENTAÇÕES
Em caso de dúvidas, orientações ou suspeitas de pragas ou doenças, a Idaron pode ser comunicada ou acionada através de um dos seus escritórios acessíveis no site da Agência pelo link: https://www.idaron.ro.gov.br/index.php/telefones-das-regionais/.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!