Rolim de Moura vacina mais de 12 mil cães e gatos contra a raiva

Publicada em 24/09/2025 às 08h55
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde e Centro de Zoonoses, realizou no último dia 20 de setembro a campanha de vacinação antirrábica em Rolim de Moura, contemplando a zona urbana e a zona rural.
No total, 12.812 animais foram vacinados, sendo 10.783 cães e 2.029 gatos.
Na zona rural, foram imunizados 4.766 cães e 885 gatos. Já na zona urbana, 6.017 cães e 1.144 gatos receberam a dose.
A diretora do Centro de Zoonoses, Oneide Claudino, destacou a importância da mobilização: “A adesão da população foi fundamental para alcançarmos esses números, garantindo a proteção dos animais e a prevenção da raiva em nosso município”.
A secretária municipal de saúde, Geiciane Louback, reforçou o compromisso da gestão: “Estamos atentos às ações de saúde pública e a vacinação de cães e gatos é uma prioridade, pois envolve tanto o cuidado com os animais quanto a segurança da população”.
Sobre a vacinação
A vacinação é um procedimento que estimula o sistema imunológico de cães e gatos a produzir anticorpos contra doenças infecciosas, protegendo o animal e também as pessoas. Nos filhotes, a imunização começa nas primeiras semanas de vida e segue um protocolo de doses, que inclui vacinas como a polivalente (V8 ou V10) e a antirrábica. Além de essencial para a saúde dos animais, a vacinação contribui diretamente para a saúde pública, prevenindo doenças como a raiva e a leptospirose.
A atual gestão municipal tem reforçado seu compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população. Além das campanhas de vacinação, a Secretaria de Saúde tem desenvolvido ações preventivas e educativas, garantindo que os serviços cheguem tanto à zona urbana quanto à zona rural. O objetivo é manter Rolim de Moura como referência em cuidados com a saúde, promovendo qualidade de vida para as famílias e segurança para toda a comunidade.
