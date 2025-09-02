Rolim de Moura recebe o Fest Rolim a partir desta quarta-feira na praça Durvalino de Oliveira

Publicada em 02/09/2025 às 14h51
A cidade de Rolim de Moura será palco de um dos eventos mais esperados do calendário cultural: o Fest Rolim – Festival de Gastronomia e Música, que terá início nesta quarta-feira, 3 de setembro, e seguirá até sexta-feira, 5, na Praça Durvalino de Oliveira, região central da cidade.
Com o slogan “Celebre a boa música e sinta o sabor!”, o festival promete reunir o melhor da culinária local e apresentações musicais com a renomada Banda Lado B e outras atrações que vão animar as noites da população rolimourense. O evento com entrada franca acontece sempre das 17h às 22h, oferecendo uma programação voltada para toda a família. O evento contará com a participação de bares, restaurantes, padarias, lanches artesanais, chopp, sorvetes, pizzas e confeitaria. Além da gastronomia haverá exposição de artesanato e trabalhos manuais e boa música ao vivo.
A realização é do Instituto Vamos Fazer, com apoio da Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude (FUNCJ) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMMADU). O festival conta com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Alan Queiroz.
Para o prefeito Aldo Júlio, o Fest Rolim é um marco importante para a cultura e o desenvolvimento do município. “Esse festival valoriza a nossa gastronomia, incentiva os artistas locais e movimenta a economia de Rolim de Moura. É uma iniciativa que demonstra como o trabalho em parceria pode gerar grandes resultados para a nossa população”, destacou o prefeito.
Além de ser uma oportunidade de lazer e valorização cultural, o Fest Rolim também busca fortalecer o empreendedorismo gastronômico e musical, movimentando a economia e dando espaço para artistas e expositores da região.
