Rolim de Moura realiza prova do Processo Seletivo para Diretores Escolares da Rede Municipal

Publicada em 01/09/2025 às 14h51
Na manhã deste domingo, 31 de agosto de 2025, a Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou a aplicação da Prova de Conhecimento Objetivo e Discursivo referente ao Processo Seletivo nº 002/2025, destinado ao provimento da função de Diretor das Escolas Públicas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental do município.
O seletivo, instituído pelo Decreto nº 6.655/2025, segue as normas estabelecidas no Edital nº 002/2025 e suas retificações, assegurando a legalidade e a transparência de todas as etapas do certame.
A avaliação foi conduzida pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, contando com a participação de candidatos devidamente inscritos que almejam assumir a gestão das unidades escolares da rede municipal.
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir critérios objetivos e democráticos para a escolha dos gestores, a realização do processo seletivo atende a uma condicionalidade da VAAR – Valor Aluno Ano por Resultados (Fundeb), que prevê a seleção técnica e transparente de diretores escolares como requisito para que o município possa acessar recursos adicionais vinculados ao fundo.As próximas etapas do seletivo seguirão o cronograma estabelecido em edital, que prevê a divulgação dos resultados e demais fases classificatórias.
A Prefeitura de Rolim de Moura reforça seu compromisso com a qualidade da educação e a valorização dos profissionais que atuam na rede, destacando que a escolha de gestores preparados é fundamental para o fortalecimento das políticas educacionais e para o avanço do ensino público municipal.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!