Rolim de Moura realiza Audiência Pública para apresentação do PPA 2026/2029 e da LDO

Publicada em 09/09/2025 às 15h06
Na manhã desta terça-feira, 09, a Prefeitura de Rolim de Moura (RO) realizou Audiência Pública no auditório da Câmara de Vereadores para apresentar e discutir o Projeto de Lei do Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
O dispositivo de autoridades foi composta pelo secretário municipal de governo, Edson Bavaresco, e pelos vereadores Adair Cardoso e Investigador Edinho. A abertura foi conduzida pelo servidor Alessandro Martins, que destacou a importância da participação popular na construção do PPA, instrumento fundamental de planejamento das ações e investimentos da administração municipal para os próximos quatro anos.
Em seguida, o servidor Paulo Jacob Strieder, da Secretaria Municipal de Fazenda, apresentou detalhadamente os programas, ações e metas propostas para diversas áreas da gestão pública, como saúde, educação, infraestrutura, agricultura e desenvolvimento social. Durante a explanação, também foram abordados os eixos estratégicos e a previsão orçamentária necessária para a execução das políticas públicas previstas.
Após a apresentação técnica, foi aberto espaço para questionamentos e contribuições da sociedade civil. Os presentes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre a alocação de recursos, a priorização de projetos e a inclusão de novas demandas da comunidade.
O Projeto de Lei do PPA 2026/2029, juntamente com as contribuições recebidas, seguirá agora para análise e votação na Câmara Municipal.
Com essa audiência, a Prefeitura de Rolim de Moura reafirma o compromisso com a transparência, o planejamento responsável e a participação popular na definição das prioridades que irão orientar os investimentos do município nos próximos anos.
