Rolim de Moura celebra a Independência do Brasil com desfile cívico

Publicada em 08/09/2025 às 14h41
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), promoveu no neste sábado (06) o tradicional Desfile Cívico da Independência do Brasil. O evento, realizado no Estádio Municipal Ângelo Cassol (Cassolão), teve como tema “Unidos pela liberdade, construímos juntos um futuro de paz, união e prosperidade”, reunindo escolas municipais e estaduais, instituições sociais, governamentais e fanfarras, além da participação ativa da comunidade.
O desfile tem como objetivo estimular o civismo e o patriotismo, celebrando a data de 7 de setembro por meio de atitudes e ações que reforçam os ideais de cidadania e amor à pátria .
Entre as autoridades presentes estiveram o vice-prefeito Alcides Rosa, o secretário municipal de Educação Wander Barcelar Guimarães, o superintendente de Cultura e Juventude Bruno Gubert, o secretário de Governo Edson Bavaresco, além de representantes da SEDUC Cleilton Cheregato e os comandantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar .
Durante o evento, o secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, destacou o simbolismo da data e a importância do civismo no ambiente escolar:
“O desfile nos faz mergulhar na nossa história e é muito importante mostrar isso para nossas crianças, nossos alunos. Isso não é apenas um evento, é conhecimento. Estamos inserindo nas escolas o hasteamento diário das bandeiras e o cântico do hino nacional uma vez por semana, porque é algo que ultimamente se via perdido. É essencial criarmos nossos futuros brasileiros com amor à pátria, amor em servir e com o compromisso de tornar este país melhor no futuro”, afirmou.
Abrilhantaram o evento a Fanfarra Escolar Cândido Portinari, que completa 10 anos de atividades em 2025, e outras fanfarras tradicionais como a FANMONT (Escola Monteiro Lobato), a FANDERM (Desbravadores), a FANDESB (Clube de Desbravadores) e a recém-criada FANEDA (Aventureiros Estrela da Manhã) .
Também participaram diversas instituições de ensino, como as escolas Menino Jesus, Júlia Bobek, Neusa Santos de Oliveira, Cora Coralina, Dionísio Quintino, João Batista Dias, Maria de Fátima de Oliveira, Balão Mágico, Valdecir Sgarbi Filho, além de escolas estaduais como Tancredo Neves, Monteiro Lobato, Maria do Carmo Rabelo, Ulisses Guimarães, o Colégio Tiradentes da PM VIII e o CEEJA Coronel Jorge Teixeira .
O desfile foi encerrado com agradecimentos às escolas, fanfarras, instituições e órgãos que contribuíram para a realização do evento, incluindo a FUNCJ, Comtran, Polícia Militar, SEDUC, Detran, Lions Clube, além de parceiros da iniciativa privada .
O desfile representou a união de toda a comunidade rolimourense em torno do patriotismo, da educação e da valorização das tradições que fortalecem a democracia.
