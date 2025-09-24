Rolim de Moura: apoio de Cirone Deiró fortalece trabalho de Associação Mulheres de Lenço

Publicada em 24/09/2025 às 11h24
O trabalho realizado pela Associação Beneficente Mulheres de Lenço, em Rolim de Moura, contará, a partir de agora, com o suporte de um veículo que será adquirido com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) e do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). O recurso, no valor de R$ 150 mil, já foi empenhado. A entidade é considerada um símbolo de apoio, solidariedade e acolhimento para quem enfrenta a dura realidade do câncer, no município.
De acordo com a presidente Leonora Ferreira Francisco, a missão da entidade é acolher e apoiar pessoas em tratamento contra o câncer e seus familiares, com a oferta de diversos serviços, como acompanhamento psicológico, sessões de fisioterapia, distribuição de cestas básicas e visitas domiciliares. Ela informou que o veículo será utilizado no transporte de pacientes e em outras atividades desenvolvidas pela associação. “Além da luta contra a doença, muitas pessoas passam por dificuldades sociais e financeiras” explicou.
A presidente explicou que o trabalho da associação vai além de simples assistência, pois oferece atendimento acolhedor e individualizado, com uma equipe de profissionais qualificados que se dedica a ouvir, apoiar e acompanhar cada paciente e seus familiares, em todas as etapas do tratamento. Por meio de parcerias e doações, a associação tem promovido mutirões de saúde, realizando milhares de atendimentos, incluindo exames laboratoriais e consultas especializadas.
Segundo a presidente, para que o trabalho tenha êxito, é preciso que a entidade conte com a estrutura necessária, especialmente para chegar até as famílias que vivem em comunidades distantes e que muitas vezes não têm condições de buscar ajuda. Ela explicou que o veículo que será adquirido com os recursos assegurados pelo deputado, vai facilitar também o transporte de alimentos, doações e equipamentos, permitindo que a equipe esteja presente junto a quem precisa. “Esse apoio do deputado Cirone significa mais do que um carro, representa esperança, dignidade e cuidado para cada pessoa que hoje enfrenta o câncer e que encontra, na associação, um braço amigo para caminhar junto nessa batalha”, disse.
