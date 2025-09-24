LUTA CONTRA O CÂNCER

Rolim de Moura: apoio de Cirone Deiró fortalece trabalho de Associação Mulheres de Lenço

A Associação Mulheres de Lenço é considerada um símbolo de apoio, solidariedade e acolhimento para quem enfrenta a dura realidade do câncer, no município de Rolim de Moura