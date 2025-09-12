Rodovia-370 no Cone Sul do estado avança em melhorias realizadas pelo governo

Publicada em 12/09/2025 às 08h32
As obras do governo de Rondônia seguem avançando nas frentes de serviços da RO-370, no trecho que vai do entroncamento da RO-391, no Trevo da Pedra, até o entroncamento da RO-399, na Rodovia da Soja, na Região Cone Sul do estado. A extensão total da obra é de 27 quilômetros, dos quais 15 quilômetros já foram concluídos.
Executados pela 1ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), de Colorado do Oeste, os serviços contemplam o revestimento primário (encascalhamento) em toda a extensão da via, além de ser realizado a limpeza lateral em aproximadamente 3 quilômetros e a manutenção de descidas de água, garantindo melhores condições de drenagem e trafegabilidade.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a obra é fundamental para o escoamento da produção agrícola. “Essa é uma das rodovias mais estratégicas para o Cone Sul, principalmente para o transporte da produção de grãos. Estamos trabalhando para melhorar a logística, oferecendo estradas seguras para o produtor, para o transporte escolar e para toda a população que utiliza a rodovia diariamente”, ressaltou.
Segundo o diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, “o revestimento feito garante resistência ao tráfego, principalmente em períodos de chuva, e o trabalho de limpeza lateral da vegetação e descidas de água, evita transtornos futuros. Esse conjunto de ações traz durabilidade e segurança para a estrada”, explicou.
O coordenador da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), Leandro Risso, enfatizou o acompanhamento rigoroso das obras. “Temos fiscalizado de perto cada etapa, garantindo que os serviços sejam executados com qualidade. A meta é entregar uma rodovia em condições adequadas, que reduza custos de transporte e aumente a segurança de motoristas e produtores.”
Já o residente regional de Colorado do Oeste, Nilson Honorato, destacou o empenho das equipes locais. “Estamos com maquinário e servidores atuando diariamente. Restam apenas 12 quilômetros para finalizarmos os trabalhos e a expectativa é concluir em breve para que a população tenha um tráfego mais seguro e contínuo.”
Com o avanço dos trabalhos, a expectativa é que a rodovia se consolide como um importante corredor logístico ainda mais eficiente para a região, beneficiando produtores rurais, transportadores e moradores.
