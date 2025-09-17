Roberta Miranda revela que mãe desejou sua morte por causa de sua sexualidade

Publicada em 17/09/2025 às 10h42
A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, fez uma revelação impactante ao relembrar os desafios enfrentados por conta de sua orientação sexual. Em entrevista ao podcast Ser Artista, que será exibido no YouTube nesta quinta-feira (18), a sertaneja contou que sua mãe chegou a desejar sua morte quando ela se apaixonou por outra mulher.
Segundo a artista, o preconceito familiar a obrigou a esconder sua sexualidade por cinco décadas. “O grande amor da minha vida não me quis. Eu não podia assumir ela. Eu tinha jurado pra minha mãe que jamais falaria da minha sexualidade. Minha mãe rezava para Deus me matar, porque preferia me ver morta a me ver gostar de mulher”, relatou.
Roberta disse que apenas em 2023 conseguiu falar abertamente sobre o assunto, ao lançar o livro “Um lugar todinho meu”, no qual abordou sua trajetória pessoal e profissional. “Eu segurei isso durante 50 anos da minha vida. Foi quando escrevi o livro contando a minha história”, destacou.
Atualmente, a cantora vive um relacionamento com um homem 24 anos mais jovem e afirma estar em uma fase de maior liberdade para aproveitar a vida e seus afetos.
