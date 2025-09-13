RESUMO DA SEMANA - Destaques das ações do governo de Rondônia de 8 a 12 de setembro

Publicada em 13/09/2025 às 10h53
O governo de Rondônia marcou a semana com a entrega de títulos rurais em Nova Brasilândia d’Oeste; mais de 1.300 doses aplicadas no Dia V da campanha “Vacinação Sem Fronteira”; e a segunda edição do Conexão Etnoturismo, que fortaleceu o potencial turístico em comunidades indígenas. Também houve a retomada das obras da Escola Estadual 4 de Janeiro, em Porto Velho; A convocação de candidatos do Programa Habitacional Meu Sonho; a conquista de 17 medalhas pela delegação rondoniense na Copa Brasil de Tênis de Mesa; e na área ambiental, foi implementada uma ferramenta digital para ampliar o monitoramento no estado. Estas e outras ações do governo de Rondônia são destaques desta semana.
- REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
O governo de Rondônia, em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), realizou na terça-feira (9), em Nova Brasilândia d’Oeste, a entrega de 25 títulos definitivos de propriedades rurais a produtores da região. A ação representa um avanço significativo na política de regularização fundiária do estado, garantindo segurança jurídica, acesso a crédito e melhores condições de vida para as famílias beneficiadas. A entrega é resultado do Acordo de Cooperação Técnica n. 324/2023, firmado entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat), e o Incra.
- IMUNIZAÇÃO
A mobilização do governo de Rondônia, coordenada pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), no Dia V da campanha estadual Vacinação sem Fronteira levou equipes às comunidades de difícil acesso para ampliar a cobertura vacinal. A ação envolveu os 13 municípios da campanha reforçando a importância de ampliar a cobertura vacinal e garantir proteção para a população.
- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
A segunda edição do Conexão Etnoturismo, realizado pelo governo de Rondônia nos dias 10 e 11 de setembro, em Presidente Médici, reunindo comunidades indígenas, gestores municipais, instituições parceiras e representantes da sociedade civil, com foco no fortalecimento do potencial turístico em comunidades indígenas do estado e no alinhamento de ações voltadas ao desenvolvimento sustentável do setor.
- INFRAESTRUTURA
O governo de Rondônia assinou a ordem de serviço para a retomada das obras da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio de Tempo Integral 4 de Janeiro (EEEFMTI), localizada em Porto Velho. A iniciativa visa restabelecer o funcionamento da unidade que estava desativada após a identificação de riscos estruturais.
- CASA PRÓPRIA
O caminho para a casa própria está mais próximo para milhares de famílias rondonienses. Isso porque o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência Social e do Desenvolvimento Social (Seas), divulgou na terça-feira (9), o segundo Edital de Chamamento convocando candidatos classificados no Programa Habitacional Meu Sonho para a etapa de análise financeira junto à Caixa Econômica Federal e correspondentes.
- PRÓ-ATLETA
A delegação rondoniense de tênis de mesa foi destaque na Copa Brasil de Tênis de Mesa Fortaleza 2025, realizada entre os dias 5 e 7 de setembro, no Ceará. O evento é um dos maiores do país na modalidade, e reuniu mais de 700 atletas de todo o Brasil. Rondônia subiu ao pódio 17 vezes, conquistando cinco medalhas de ouro, seis de prata e seis de bronze, resultado que reafirma o crescimento do esporte no estado.
- SEDAM PROTEGE
O governo de Rondônia desenvolveu um sistema inovador de monitoramento e resposta rápida da Sala de Situação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), o SEDAM-PROTEGE. A nova ferramenta combina dados geoespaciais do Geoportal com tecnologias de alerta em tempo real, ampliando a capacidade de fiscalização e proteção ambiental no estado. O sistema já está em operação, auxiliando nas atividades de fiscalização ambiental em Rondônia, e pode ser acessado nos endereços eletrônicos: Geoportal e SEDAM-PROTEGE.
- CULTURA ESCOLAR
Com o objetivo de valorizar a arte e a cultura escolar, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), promoveu nos dias 8 e 9 de setembro, a 10ª edição do Festival Estudantil Rondoniense de Artes (Fera), com o tema “Todas as Artes Um Só Norte”, reunindo diversas apresentações de talentos estudantis.
- TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
O governo de Rondônia, representado pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic), participou entre os dias 25 de agosto e 2 de setembro, de uma série de agendas oficiais na China com foco em processamento de dados, transformação digital e inovação tecnológica. A missão internacional teve como objetivo conhecer experiências de referência e buscar soluções que possam contribuir para a modernização da gestão pública no estado.
COMPETIÇÃO NACIONAL
Equipes da delegação escolar de Rondônia estão participando dos Jogos da Juventude 2025, que acontecem até o dia 25 de setembro, em Brasília. Na abertura do evento, realizada na quarta-feira (10), no Centro Internacional de Convenções do Brasil, os estudantes Ruan Carlos e Gracyanna Barros, do ciclismo, representaram Rondônia no palco, durante a apresentação oficial. O governo de Rondônia custeou passagens aéreas e terrestres, hospedagem e alimentação para garantir a presença dos 190 integrantes, entre dirigentes, técnicos, fisioterapeutas e atletas na competição. Antes da viagem, os atletas também receberam uniformes completos compostos por casacos, calças e mochilas.
Fotos: Governo de Rondônia
