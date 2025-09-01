Residência Médica: Divulgado gabarito da prova e aberto prazo para revisão

Publicada em 01/09/2025 às 15h21
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), informa que já está disponível o gabarito oficial da prova do Processo Seletivo para vaga remanescente do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – período letivo setembro/2025.
O exame foi realizado conforme previsto em edital e seguiu as normas da Resolução nº 01/2025 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
Documentos disponíveis:
Prova aplicada;
Gabarito oficial;
Cronograma Atualizado;
Formulário de revisão de gabarito.
Os candidatos que desejarem interpor recurso poderão preencher o formulário de revisão e protocolar junto à Secretaria Municipal de Saúde dentro do prazo estabelecido no cronograma.
A Secretaria reforça a importância de os candidatos acompanharem atentamente todas as publicações oficiais para não perderem os prazos e manterem sua participação regular no certame.
Comentários
