Residência Médica: Divulgado gabarito da prova e aberto prazo para revisão
Publicada em 01/09/2025 às 15h21
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), informa que já está disponível o gabarito oficial da prova do Processo Seletivo para vaga remanescente do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade – período letivo setembro/2025.

O exame foi realizado conforme previsto em edital e seguiu as normas da Resolução nº 01/2025 da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

Documentos disponíveis:

Prova aplicada;

Gabarito oficial;

Cronograma Atualizado;

Formulário de revisão de gabarito.

Os candidatos que desejarem interpor recurso poderão preencher o formulário de revisão e protocolar junto à Secretaria Municipal de Saúde dentro do prazo estabelecido no cronograma.

A Secretaria reforça a importância de os candidatos acompanharem atentamente todas as publicações oficiais para não perderem os prazos e manterem sua participação regular no certame.

