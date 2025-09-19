Relatos de superação e a importância de falar sobre o suicídio marcam palestra no TRT-14

Publicada em 19/09/2025 às 11h51
A campanha Setembro Amarelo no TRT-14 começou com o coração aquecido! Nesta quinta-feira (18), a palestra "Se Precisar, Peça Ajuda", conduzida pelo chefe da Seção Psicossocial da Coordenadoria de Assistência à Saúde (CAS), o psicólogo Luiz Augusto de Freitas Guimarães, tocou os participantes e abriu um espaço de reflexão, acolhimento e diálogo.
O evento ocorreu no auditório da sede em Porto Velho e foi transmitido online, trouxe relatos emocionantes de pessoas que enfrentaram a depressão e pensamentos suicidas. Teve ainda apresentação de vídeo com depoimentos de quem já enfrentou o problema, contribuindo para a reflexão coletiva. As histórias, marcadas por dor e superação, mostraram que é possível transformar a experiência em força, união e apoio.
Luiz Augusto Guimarães destacou a importância de pedir ajuda, e que o cuidado com a mente deve ser constante. Entre os pontos abordados, o psicólogo lembrou ainda os fatores sociais, econômicos e ambientais que podem influenciar a ocorrência do suicídio de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).
A palestra contou com a presença do vice-presidente e corregedor, presidente em exercício, Carlos Augusto Gomes Lôbo do TRT-14, e participação virtual da desembargadora Socorro Guimarães.
A palestra reforçou a mensagem central da campanha: falar sobre o suicídio é um ato de responsabilidade e, acima de tudo, é o primeiro passo para a cura.
Programação continua
A campanha Setembro Amarelo no TRT-14 segue ao longo do mês com mais duas atividades:
Roda de conversa on-line – Ansiedade e Stress: Novos Olhares
24/9 (quarta-feira) | 10h | Transmissão via Google Meet
Sessão do projeto Cine Valores e Virtudes – exibição de filme com debate
26/9 (sexta-feira) | 9h | Auditório da sede do TRT-14 – Porto Velho/RO | Transmissão via Google Meet
Participe! Inscreva-se aqui.
As ações são promovidas pela Coordenadoria de Assistência à Saúde, pela Ouvidoria, com apoio da Comissão Regional do Programa Trabalho Seguro, com o apoio e o suporte total da Presidência do Tribunal, reforçando o compromisso da Justiça do Trabalho em Rondônia e Acre com a valorização da vida.
Precisa de apoio?
Ligue 188, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece apoio emocional gratuito e sigiloso, 24h por dia, ou acesse: www.cvv.org.br.
