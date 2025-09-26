Reforma e ampliação do Hospital Municipal Irmã Dulce avança com recursos do deputado Ezequiel Neiva

Publicada em 26/09/2025 às 09h28
A tão aguardada reforma e ampliação do Hospital Municipal Irmã Dulce já está em ritmo acelerado em Monte Negro. A obra, que promete transformar a estrutura da unidade de saúde, está sendo realizada com recursos destinados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), totalizando mais de R$ 2 milhões em investimentos.
O objetivo principal da reforma é aprimorar o atendimento prestado à população, oferecendo mais qualidade, conforto e agilidade nos serviços de saúde. A iniciativa tem sido amplamente reconhecida pelas autoridades locais.
O secretário municipal de Saúde, Joab Alves, destacou a importância dos investimentos realizados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. “É um deputado estadual que vem destinando vários recursos aqui para o nosso município, dentre eles: R$ 2 milhões para a reforma do hospital. Essa reforma vai trazer grandes benefícios para a população de Monte Negro, fazendo a diferença na vida daqueles que mais precisam. Vai garantir o bem-estar e o cuidado necessário aos nossos pacientes”, afirmou.
Segundo a diretora do hospital, Fernanda Aguiar, a obra já é uma realidade visível. “É um recurso que tem grande importância para a gente. Estamos com a obra a todo vapor com a reforma e ampliação do pronto-socorro e tudo para atender melhor os nossos munícipes e aos nossos vizinhos. É de suma importância termos uma estrutura nova e sofisticada para atender a população com excelência”, ressaltou.
O secretário adjunto de Saúde, Jhonatan Oliveira, também comemorou o avanço das obras e a chegada dos recursos. “Quero agradecer o deputado Ezequiel Neiva pelos importantes investimentos que ele tem trazido ao nosso município. Temos aqui em Monte Negro mais de R$ 2 milhões investidos na reforma e ampliação do hospital. Vai trazer melhorias não só para a população de Monte Negro”, declarou.
Além da estrutura física, os recursos também estão sendo utilizados na aquisição de materiais e insumos hospitalares, o que fortalece ainda mais a qualidade do atendimento prestado. “Esses recursos que chegam ao município nos trazem um grande impacto para o atendimento da população. Só temos a agradecer cada vez mais por termos um deputado que está atuando diretamente em nossa saúde, garantindo investimentos essenciais”, acrescentou Jhonatan.
A diretora Fernanda Aguiar também enfatizou a importância dos insumos adquiridos. “Os insumos também foram disponibilizados por meio de recurso do deputado estadual Ezequiel Neiva e são de grande valia para a nossa população. Com esse recurso conseguimos realocar outras verbas municipais para diferentes áreas prioritárias da saúde”, explicou.
O deputado Ezequiel Neiva destacou a importância de aplicar recursos públicos em áreas que realmente impactam a vida das pessoas. “Investir na saúde é investir na dignidade humana. Saber que os recursos estão sendo bem aplicados e que vão melhorar o atendimento médico, especialmente para quem mais precisa, é uma grande satisfação. Nosso compromisso é continuar trabalhando para garantir que Monte Negro e os demais municípios tenham acesso a uma saúde pública mais eficiente e humanizada”, encerrou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!