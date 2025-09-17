Referência no suporte ao empreendedorismo inovador, Jucer celebra 59 anos e destaca avanços históricos

Publicada em 17/09/2025 às 11h47
Na terça-feira (16), foi realizada a solenidade que marcou os 59 anos da Junta Comercial do Estado de Rondônia (Jucer), em Porto Velho. O evento reuniu autoridades, servidores e ex-servidores para celebrar a modernização do órgão, que tem a responsabilidade de fomentar a formalização de empresas e fortalecer o ambiente empresarial no estado.
A celebração destacou a importância estratégica da Jucer na economia do estado. Vinculada ao governo de Rondônia, a autarquia tornou-se 100% digital com o sistema “Empresa Fácil RO”, em parceria com a Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), eliminando burocracias e reduzindo custos para empreendedores. O objetivo é ampliar o número de empresas formalizadas e gerar mais emprego e renda.
MAIS OPORTUNIDADES
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou os avanços do estado. “Só este ano já foram mais de 22 mil empresas abertas. Rondônia tem o segundo menor índice de desemprego do Brasil e cresce em todas as áreas. Todas as ações do governo são direcionadas para fortalecer o comércio, o mercado e gerar oportunidades para as pessoas.” Na oportunidade, o governador de Rondônia ainda parabenizou a Jucer pelos 59 anos e ao povo rondoniense por contar com um órgão sério que trabalha de forma digna para impulsionar a economia do estado.
O presidente da Jucer, Clébio Billiany de Mattos, enfatizou que “estamos comemorando 59 anos de atividade com vários marcos de sucesso. A Jucer que começou burocrática, hoje é totalmente digitalizada, atendendo o empreendedor a qualquer hora. Já alcançamos aumento de 20% no número de empresas abertas em relação ao mesmo período do ano passado, o que representa mais segurança, renda e oportunidades para empresários e trabalhadores.”
INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA
Segundo o secretário adjunto da Sefin, Franco Ono, a parceria entre os órgãos é essencial para trazer mais cidadãos à formalidade. “Rondônia foi pioneira na integração de 100% dos seus municípios. Hoje colhemos frutos desse trabalho com programas como o Cidadania Empresarial, que promove educação fiscal e traz segurança social, inclusive previdenciária, para quem se formaliza”, destacou.
A solenidade contou com homenagens ao governador, benção especial de um líder de uma instituição religiosa, apresentação dos marcos históricos da Jucer e entrega de caixas com produtos amazônicos para autoridades e servidores. Estiveram presentes secretários de estado, representantes de entidades de classe, servidores e ex-servidores. O encerramento aconteceu com o corte do bolo de aniversário, simbolizando a nova fase da Junta Comercial, reconhecida nacionalmente pelo Centro de Liderança Pública (CLP-Brasil) como referência no suporte ao empreendedorismo inovador.
