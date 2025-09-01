Putin diz que encontro com Trump abriu caminho para paz na Ucrânia

Publicada em 01/09/2025 às 10h25
O presidente russo, Vladimir Putin, chega à cerimônia de boas-vindas aos chefes de Estado na cúpula da OCS em Tianjin. — Foto: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "abriu caminho" para a resolução do conflito com a Ucrânia. O líder russo comentou a guerra nesta segunda-feira (1º) durante a Organização de Cooperação de Xangai, realizada em Tianjin.
“Nesse sentido, valorizamos muito os esforços e propostas da China e da Índia voltados a facilitar a resolução da crise ucraniana”, disse Putin. “Também destacaria que os entendimentos alcançados na recente reunião Rússia–EUA, no Alasca, espero que também contribuam para esse objetivo.”
O encontro dos dois líderes completa duas semanas nesta segunda (1º) sem nenhuma medida ter sido anunciada. Não há previsão de cessar-fogo e os ataques continuam dos dois lados.
Na semana passada, um "ataque macoço" da Rússia na Ucrânia deixou 23 mortos em Kiev. Segundo o Exército da Ucrânia, a Rússia lançou 598 drones e 31 mísseis no território ucraniano, dos quais 563 e 26, respectivamente, foram abatidos.
Pelo menos 53 pessoas ficaram feridas, incluindo 11 crianças, segundo o prefeito da capital ucraniana.
Nas últimas semanas, os russos têm aumentado cada vez mais a quantidade de mísseis e drones lançados contra a Ucrânia.
Por sua vez, a Ucrânia anunciou ter atacado um navio de guerra russo que carregava mísseis balísticos e duas refinarias de petróleo russas, uma na região de Krasnodar e outra em Samara. Segundo a agência de notícias Reuters, o ataque comprometeu 17% da produção de uma dessas refinarias, o que equivale a 1,2 milhão de barris diários de petróleo.
