Putin diz estar pronto para encontrar Zelensky se líder ucraniano for a Moscou

Publicada em 03/09/2025 às 10h52
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (3) que está "pronto" para um encontro bilateral com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenksy, mas impôs como condição que a reunião ocorra em Moscou.
Putin também questionou se a reunião bilateral entre os dois líderes "faz sentido". E disse que sua ofensiva militar no país vizinho continuará caso o acordo não contemple exigências da Rússia.
O líder russo fez as declarações durante uma entrevista coletiva concedida à imprensa durante sua visita à China. Questionado se ainda considerava encontrar-se com Zelensky, ele respondeu:
"Eu estou pronto para um encontro com Zelensky se ele vier a Moscou. Nunca descartei a possibilidade desse encontro. Mas será que isso faz sentido?", declarou.
Para que a reunião ocorra, Putin também exigiu que todas as tratativas para a reunião sejam bem preparadas com antecedência para que haja "resultados tangíveis". "Vamos ver", completou o líder russo.
Esta foi a primeira vez em que o líder russo disse estar disposto a um encontro bilateral com seu homólogo ucraniano.
A possibilidade de um encontro entre Putin e Zelensky — que seria o primeiro desde o início da guerra na Ucrânia, há três anos e meio — foi aberta durante a cúpula entre Putin e o presidente os EUA, Donald Trump, em meados de agosto no Alasca.
Nos dias posteriores, no entanto, declarações de diferentes membros do governo russo esfriaram a possibilidade.
A cúpula no Alasca terminou também sem propostas concretas para um cessar-fogo ou para negociações do fim da guerra.
Zelensky já disse diversas vezes estar disposto a encontrar Putin.
