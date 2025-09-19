Protocolos de Vigilância Sanitária do governo de Rondônia serão fortalecidos durante encontro nacional, em São Paulo

Publicada em 19/09/2025 às 11h22
A última etapa do Projeto IntegraVisa, iniciativa nacional voltada à implantação de sistemas de gestão da qualidade no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), contará com a presença do governo de Rondônia, através da Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), entre os dias 22 e 24 de setembro, em São Paulo. A reunião presencial da Oficina de Lições Aprendidas vai reunir gestores de todo o país para alinhar e fortalecer os protocolos pactuados com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).
A meta é avançar na qualificação da gestão, garantindo maior confiabilidade e eficácia nos processos regulatórios, além de contribuir para que o Brasil seja reconhecido como autoridade sanitária internacional.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do estado em um projeto nacional dessa relevância é mais um passo para garantir qualidade nos serviços e ampliar a proteção à população. “O governo tem investido para modernizar a Vigilância Sanitária, adotando tecnologia, capacitação e inovação para fortalecer ainda mais a saúde pública”, ressaltou.
Segundo o diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, a integração nacional representa uma oportunidade estratégica. “Com o IntegraVisa, Rondônia terá acesso a ferramentas modernas de gestão e poderá aprimorar protocolos de fiscalização e regulação. Esse trabalho conjunto com a Anvisa e outros estados eleva a eficiência do nosso sistema e traz mais segurança sanitária”, enfatizou.
PROTEÇÃO
Com esta participação, o governo de Rondônia reafirma o comprometimento em investir continuamente em estrutura e capacitação na saúde, priorizando ações que qualificam os serviços de vigilância, garantem a correta aplicação de recursos públicos e oferecem mais credibilidade ao sistema de proteção sanitária em todo o estado.
