Projeto Mulher de Fibra é lançado em Cacoal com cursos gratuitos para cuidadoras de idosos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), por meio da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), lança, em Cacoal, no dia 25 de setembro, o Projeto Mulher de Fibra. O evento também marca a aula inaugural dos Cursos de Formação Continuada (FIC) em Cuidadora de Idosos com Mobilidade Reduzida e Cuidadora de Idosos Acamados. A cerimônia de abertura será realizada às 19h30, no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Subseção de Cacoal, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdec) e a Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar de Rondônia.
A palestra de abertura será ministrada pela Diretora de Programas e Projetos do IFRO, Márcia Cristina Tesser, com o tema “Mulheres que cuidam: o desafio de acolher o outro sem abandonar a si mesma”. Segundo ela, o objetivo é “inspirar, refletir e fortalecer a forma de cuidar de si mesma e dos outros”. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica e doutoranda em Engenharia Elétrica, a palestrante também é coordenadora-geral do projeto Mulher de Fibra. O link de inscrições para a palestra é pelo Sistema SUAP.
Vagas remanescentes
Os cursos FIC Cuidadora de Idosos com Mobilidade Reduzida e Cuidadora de Idosos Acamados ofertam 30 vagas remanescentes, com inscrições abertas até o dia 25 de setembro. As formações são presenciais, gratuitas e destinadas a mulheres a partir de 16 anos, independentemente da escolaridade. Com carga horária de 39 horas, as aulas serão realizadas na Escola Estadual Graciliano Ramos, no período noturno, às terças, quartas e quintas-feiras, das 19 às 21 horas. As inscrições podem ser feitas pelo link: O link de inscrições para a palestra é pelo Sistema SUAP.
Para a assessora do Senador Confúcio Moura, Vilma Alves, a chegada do projeto ao município amplia as oportunidades de qualificação para mulheres. “O Projeto Mulher de Fibra já atendeu diversas mulheres em Porto Velho e agora chega a Cacoal com cursos importantes para suas formações e mudança de vida”, afirmou.
O Projeto Mulher de Fibra é uma iniciativa do IFRO financiada por emenda parlamentar do Senador Confúcio Moura. A ação busca promover autonomia e qualificação profissional de mulheres em situação de vulnerabilidade social, com atenção especial às chefes de família assistidas por políticas públicas como o Bolsa Família e programas das secretarias municipais de assistência social.
