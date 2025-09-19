Projeto do governo de Rondônia “Leitores e Escritores” estimula produção de livros escritos por estudantes

Publicada em 19/09/2025 às 11h47
Estimular a leitura e a produção textual como ferramentas de aprendizagem e preparação para o Sistema Permanente de Avaliação da Educação de Rondônia (Saero), além de incentivar a criticidade, criatividade e o protagonismo dos estudantes é a proposta do Projeto Interdisciplinar Leitores e Escritores para o Fortalecimento do Proar, lançado na segunda-feira (15), no distrito de Extrema, pelo governo de Rondônia. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), em parceria com gestores escolares, equipe pedagógica, professores, Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis.
O público-alvo são alunos do 9º ano do ensino fundamental e 2º ano do ensino médio das escolas:
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professora Antônia Vieira Frota;
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jayme Peixoto de Alencar;
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Bandeirantes;
Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental e Médio Santa Maria Kaxarari;
Escola Indígena de Ensino Fundamental Kaibu;
Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Floresta Maia;
Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Kurana Kaxarari; e
Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Kawapu.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, promover iniciativas que oportunizam aos estudantes formas se expressarem e diversas maneiras de aprendizado são fundamentais. “Investir em leitura e escrita é investir no futuro. Queremos mostrar que Rondônia tem uma juventude criativa e capaz de transformar a sociedade. Nosso objetivo é formar cidadãos críticos, conscientes e preparados para os desafios da sociedade”, ressaltou.
Várias escolas indígenas também foram convidadas para o programa
O programa será desenvolvido em fases que envolvem leitura, escrita de redações dissertativas-argumentativas e a produção coletiva de livros por turma, onde cada estudante terá sua redação registrada como um capítulo. Os temas propostos incluem educação ambiental, diversidade cultural, bullying e cultura da paz, inclusão de estudantes com autismo e direitos das crianças e adolescentes.
Conforme o cronograma os livros digitais serão enviados à Superintendência Regional de Educação de Extrema em novembro, quando passarão por avaliação pedagógica. As turmas vencedoras, uma do ensino fundamental e outra do ensino médio terão seus livros impressos e premiados em dezembro de 2025.
Segundo o superintendente regional de Educação de Extrema, Marquelino Santana, a iniciativa fortalece tanto a aprendizagem quanto a cidadania dos jovens. “Queremos que os estudantes descubram o prazer pela leitura e se reconheçam como autores. Cada texto é uma forma de identidade e, juntos os livros vão refletir a visão de nossos jovens sobre temas importantes da sociedade”, afirmou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista de Oliveira, destacou a relevância pedagógica do projeto. “Quando o estudante lê, interpreta e escreve sobre temas que fazem parte de sua realidade, ele se prepara para avaliações e amplia sua visão de mundo”, salientou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!