Projeto de Silvia Cristina e Weliton Prado trata da participação estrangeira em ações contra o câncer

Publicada em 15/09/2025 às 15h27
Foto - Renato Araújo/Câmara dos Deputados
O Projeto de Lei nº 1.027/2022, apresentado pelos deputados Silvia Cristina e Weliton Prado, propõe mudanças na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
O texto trata da possibilidade de participação direta ou indireta de empresas ou de capital estrangeiro na área da assistência à saúde.
Segundo a proposição, essa participação poderá ocorrer em situações que envolvam transferência de tecnologia ou doação de bens, insumos, medicamentos e capitais destinados às políticas públicas de prevenção e combate ao câncer.
A relatoria da matéria está a cargo da deputada Laura Carneiro.
