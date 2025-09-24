Programa Rondônia Cidadã retorna a Cacoal neste fim de semana com serviços gratuitos à população

Publicada em 24/09/2025 às 14h20
O município de Cacoal será novamente palco do programa Rondônia Cidadã, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro. A última edição realizada no município foi em agosto, somando 3.317 atendimentos. Promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o programa esteve em Jaru, no último final de semana (20 e 21 de setembro), contabilizando 2.280 atendimentos entre emissão de documentos, serviços de saúde, orientação jurídica, atividades de lazer e muito mais.
DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS
Para garantir organização e fluidez no atendimento, o Rondônia Cidadã adota a distribuição de senhas no início de cada ação, diretamente na triagem. As senhas são entregues por ordem de chegada e são válidas somente para o dia em que forem distribuídas.
A maioria dos serviços oferecidos não possui limite fixo de senhas. A exceção é a emissão da Carteira de Identidade Nacional, que conta com 300 senhas por ação (somando sábado e domingo). No entanto, essa quantidade pode ser alterada de acordo com as especificidades de cada edição. Nos casos em que o programa acontece em apenas um dia, por exemplo, o número de documentos é ajustado proporcionalmente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã é uma das principais iniciativas de aproximação do governo com as comunidades. “O programa já se consolidou como um grande instrumento de inclusão. Estamos falando de saúde, cidadania e dignidade levados diretamente até onde o povo está. Estamos trabalhando para servir e transformar a vida dos rondonienses”, enfatizou.
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância da presença contínua do programa nos municípios. “Cada edição é planejada para atender de forma completa, reunindo diferentes secretarias e órgãos parceiros. O resultado está nos números, mas, acima de tudo, no reconhecimento das famílias que se sentem acolhidas e valorizadas”, destacou.
Com mais uma edição confirmada, o Rondônia Cidadã segue ampliando o acesso a direitos e fortalecendo o vínculo entre o governo e a população em todas as regiões do estado.
PRÓXIMA EDIÇÃO
Cacoal
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cora Coralina (Rua José do Patrocínio, nº 2.159, Bairro Centro)
27/9 (sábado): das 8h às 16h
28/9 (domingo): das 8h às 12h
