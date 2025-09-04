Programa Rondônia Cidadã encerra o mês de agosto com resultados positivos e inicia setembro em Ji-Paraná

Publicada em 04/09/2025 às 14h18
Agosto ficou marcado como um mês de cidadania em movimento. Em diferentes cidades e distritos, milhares de pessoas tiveram acesso a serviços de saúde, emissão de documentos, orientações jurídicas e momentos de lazer sem precisar sair de suas comunidades. Tudo isso por meio do programa Rondônia Cidadã, realizado pelo governo de Rondônia e coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas).
Durante todo o mês, o programa passou pelo Residencial Capelasso, em Ji-Paraná; Pimenta Bueno (com edição noturna); Cacoal; Campo Novo de Rondônia; Residencial Orgulho do Madeira, em Porto Velho; além de uma edição especial no distrito de Vista Alegre do Abunã. Foram contabilizados cerca de 17 mil atendimentos em todos os locais. Entre os beneficiados, está Célio Moura, morador do Orgulho do Madeira, que elogiou o atendimento recebido no último fim de semana. “Eu vim fazer a segunda via da minha identidade e deu tudo certo, fui muito bem atendido e espero que venham mais vezes”, relatou.
A próxima parada já está marcada: o distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, recebe a primeira edição de setembro. Esta será a terceira vez que o município é contemplado em 2025, após as edições realizadas em Nova Londrina e no Residencial Capelasso, com mais de 4 mil atendimentos no total.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou o alcance social da iniciativa. “O Rondônia Cidadã é sinônimo de cuidado e presença. Quando levamos os serviços para perto das famílias, estamos garantindo dignidade, cidadania e mais oportunidades para todos os rondonienses.”
A secretária da Seas, Luana Rocha, reforçou a importância da integração de esforços. “O programa mostra como a união entre secretarias, instituições parceiras e servidores pode transformar a vida das pessoas. É gratificante ver o quanto cada edição impacta positivamente a comunidade”, destacou.
Com resultados expressivos e a satisfação da população, o Rondônia Cidadã segue se consolidando como uma das principais políticas de aproximação entre governo e sociedade, levando cidadania para todos os cantos do estado.
DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS
Para garantir organização e fluidez no atendimento, o Rondônia Cidadã adota a distribuição de senhas no início de cada ação, diretamente na triagem. As senhas são entregues por ordem de chegada e são válidas somente para o dia em que forem distribuídas. A maioria dos serviços oferecidos não possui limite fixo de senhas. A exceção é a emissão da Carteira de Identidade Nacional, que conta com 300 senhas por ação (somando sábado e domingo). No entanto, essa quantidade pode ser alterada de acordo com as especificidades de cada edição. Na primeira edição de setembro, em Nova Colina, serão distribuídas 400 senhas para esse serviço. Nos casos em que o programa acontece em apenas um dia, por exemplo, o número de documentos é ajustado proporcionalmente.
PRÓXIMA EDIÇÃO
Distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupã
6/9 (sábado): das 8h às 16h
7/9 (domingo): das 8h às 12h
