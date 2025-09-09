Programa Qualidade de Vida inicia atividades gratuitas para a população de Porto Velho

Publicada em 09/09/2025 às 16h26
Iniciou nesta terça-feira (9), as aulas do programa Qualidade de Vida, realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal deTurismo, Esporte e Lazer (Semtel), uma jornada voltada para o bem-estar, saúde e disposição no dia a dia dos alunos que fazem parte do projeto.
A iniciativa oferece atividades físicas acompanhadas por profissionais de Educação Física, de forma gratuita, nos polos espalhados pela cidade. O programa tem como objetivo incentivar hábitos saudáveis, prevenir doenças ligadas ao sedentarismo, além de fortalecer a integração social nas comunidades da capital.
"Esse programa é essencial para levar uma qualidade de vida aos nossos alunos. Sabemos que a prática de atividade física reduz o risco de doenças, além de melhorar a saúde mental e a qualidade de vida. Por isso, pensamos com muita responsabilidade na hora de colocar em prática o programa, sempre contando com professores capacitados para orientar os alunos em todas as atividades", disse o secretário da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca a importância do programa, reforçando o compromisso da gestão com a saúde da população. "Nós sabemos que a saúde se faz com a prevenção, com uma qualidade de vida melhor, levando oportunidade para que nossos alunos possam se movimentar. Nós temos todo o cuidado com nossos alunos, disponibilizando professores comprometidos e preparados para levar saúde através das aulas orientadas", destacou o prefeito.
PRIMEIRO DIA DE AULA
No Centro de Convivência do Idoso de Porto Velho (CCI), os idosos participam de aula de hidroginástica, dança e funcional adaptado.
Na Vila Olímpica Chiquilito Erse, os professores aplicam para os idosos, treinamento funcional adaptado e mobilidade. Já os alunos com idade de 18 a 60 anos participam de treinamento funcional, além de caminhada e corrida.
No Ginásio Municipal Eduardo Lima e Silva (Dudu), os alunos do Programa Qualidade de Vida participam de aulas de caminhada e corrida, aula de dança, funcional adaptado e alongamento.
Os alunos da Praça CEU não ficam de fora e colocaram o corpo para se movimentar com uma aula de dança.
