Programa Lanche Extra vira tema de trabalho na Escola Municipal Antônio Rebelo

Publicada em 26/09/2025 às 11h12
A iniciativa inédita desenvolvida pela Prefeitura de Porto Velho, programa Lanche Extra, serviu de inspiração para tema de atividade para estudantes do 4º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Antônio Augusto Rebelo das Chagas, localizada no bairro São Sebastião II, zona norte de Porto Velho.
O programa fornece para cada aluno uma lancheira, todas as sextas-feiras, priorizando frutas frescas e outros alimentos nutritivos. O objetivo da prefeitura é garantir que 100% dos alunos recebam o lanche complementar, sem prejuízo da alimentação escolar regular já servida diariamente.
De acordo com a professora da turma, Alessandra Plácida, que é servidora da escola há 13 anos, os estudantes participaram de um trabalho escolar que tinha como objetivo criar o Jornal da Escola com notícias importantes da atualidade e cada aluno ficou responsável por escolher seu tema e, em seguida, realizar a apresentação para a turma. Durante as escolhas dos assuntos, três estudantes resolveram abordar o programa Lanche Extra.
“Eu perguntei dos alunos quais os temas que eles achavam mais legais, e foi aí que eu fiquei surpresa, pois três alunos resolveram falar sobre o Lanche Extra. Eles pesquisaram sobre o assunto, escreveram e apresentaram aqui na escola. Teve aluno que até desenhou as frutas e a lancheira. Foi um momento importante para a escola, pois muitas crianças sabem da importância que o Lanche Extra proporciona na vida deles”, disse a professora.
APOIO DA FAMÍLIA
Um desses trabalhos que chamou a atenção foi do estudante Murilo Gabriel, 10 anos de idade. Além do texto sobre o programa, o aluno fez um cartaz onde desenhou a lancheira e as frutas. O pai do estudante, Uilian da Silva, ficou surpreso com a iniciativa do filho, mas incentivou para que ele pudesse fazer uma bela apresentação.
“Com certeza eu achei uma boa ideia, porque tem muito aluno que não tem o que comer no fim de semana e a prefeitura com essa iniciativa proporciona qualidade de vida para eles. E meu filho, realizando esse trabalho aqui, incentiva outras escolas também a realizar trabalhos como este e principalmente despertar o interesse das crianças para um tema essencial em nossas vidas”, concluiu Uilian da Silva.
Já o estudante Davi Wesley, 10 anos de idade, escreveu um texto sobre o Lanche Extra onde explicou a importância da alimentação para as crianças. “Eu achei interessante o tema e me diverti muito escrevendo sobre ele, por isso eu que escolhi. Eu achei muito legal esse projeto, porque tem criança que não tem condição de ter fruta em casa".
NOVA REALIDADE NA ESCOLA
Segundo a gestora da escola, Eide Cristiane, o Programa Lanche Extra proporciona alimentação de qualidade para alunos que não tinham o que comer durante o final de semana. A gestora destaca que muitos pais e responsáveis ficaram surpresos com a iniciativa da prefeitura e agradeceram pelas frutas que os estudantes levam para casa.
“As frutas trouxeram uma diversidade de sabores para as crianças e foi muito gratificante ver elas levando a lancheira para casa. Eles ficam muito felizes todas as sextas-feiras e a gente pode ver essa felicidade com esses alunos que resolveram apresentar o trabalho sobre o Lanche Extra e isso mostra que eles estão introduzindo o que estão vivenciando no dia a dia”, finaliza a gestora da escola.
A prefeitura de Porto Velho segue investindo na qualidade de vida dos estudantes, por isso o programa Lanche Extra foi pensado para atender as diferentes realidades da rede municipal, sem deixar nenhum aluno de fora. Por ser um projeto-piloto, o programa poderá passar por ajustes, especialmente na definição dos cardápios, sempre com foco na melhoria do atendimento. A Prefeitura reforça que a iniciativa também impulsiona a economia local ao priorizar produtos regionais e da agricultura familiar.
COMO FUNCIONA
Nas escolas de Ensino Fundamental, incluindo creches e pré-escolas integradas, cada aluno recebe uma lancheira. Todas as sextas-feiras, o lanche extra será colocado nesses kits, priorizando frutas frescas e outros alimentos nutritivos. Já nas unidades exclusivamente de Educação Infantil, o lanche extra é servido nas sexta-feiras nas escolas, com cardápio adequado à faixa etária e acompanhamento das nutricionistas da rede.
Na zona rural, os estudantes contam com café da manhã todos os dias, medida pensada para atender quem percorre longas distâncias até a escola e precisa de mais energia para as atividades escolares.
Todos os formatos do “Lanche Extra” foram pensados para atender as diferentes realidades da rede municipal, sem deixar nenhum aluno de fora.
