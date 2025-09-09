Programa Intercâmbio Rondônia 2025 tem edital retificado; inscrições estarão abertas de 11 a 20 de setembro

Publicada em 09/09/2025 às 11h38
Foi publicado, nesta segunda-feira (8), o edital retificado do processo seletivo para o programa Intercâmbio Rondônia 2025. A atualização contempla ajustes necessários para atender às diferentes especificidades de oferta do ensino médio e garantir a equidade na participação dos estudantes. As inscrições estarão abertas entre os dias 11 e 20 de setembro de 2025, exclusivamente pelo link disponibilizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).
A retificação também retirou a obrigatoriedade de cadastro e participação ativa na Plataforma Rondônia Bilíngue, aplicativo de aprendizagem de inglês, em razão de ajustes técnicos que estão sendo realizados pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic). O processo seletivo será realizado em três fases: etapa escolar, com análise de desempenho acadêmico e encaminhamento dos estudantes; etapa da Superintendência Regional de Educação (Super) com a consolidação das notas; e etapa estadual, com a unificação dos resultados e divulgação da lista final de selecionados.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância do programa para ampliar as oportunidades de jovens rondonienses. “O Intercâmbio Rondônia é uma iniciativa que prepara nossos estudantes para o futuro, oferecendo a eles experiências que fortalecem a formação acadêmica, cultural e pessoal. Estamos investindo em oportunidades que transformem vidas e ampliem horizontes”, pontuou.
A secretária da Seduc, Ana Pacini reforçou o compromisso da gestão com a equidade. “A retificação do edital vem para garantir que todos os estudantes do ensino médio tenham as mesmas condições de concorrer às vagas. O programa é uma porta de acesso a novas realidades e conhecimentos e nosso papel é assegurar que nenhum jovem seja excluído por questões técnicas ou estruturais”, explicou.
REQUISITOS
O programa Intercâmbio Rondônia 2025 está aberto a estudantes de todas as escolas que ofertam ensino médio, com idade entre 15 e 18 anos completos. Dúvidas podem ser encaminhadas para a Gerência de Ensino Médio, pelo e-mail [email protected]
O edital completo pode ser acessado na aba publicações da Seduc dentro do portal do Governo de Rondônia.
