Programa incentiva e transforma a vida de agricultores familiares em Porto Velho

A rotina de trabalho no campo ganhou um reforço importante nesta semana para pequenos produtores de Porto Velho. O Programa de Transporte “Calcário Já”, realizado pela Semagric, esteve na Linha 67, km 12 da BR-364, entregando insumos essenciais para os agricultores da Associação de Pequenos Produtores Rurais da Gleba Caracol (Asprocar).
Para o presidente da associação, Pedro Galdino, o calcário vai muito além de um insumo agrícola. “Cada carga que recebemos representa mais produtividade e mais segurança para nossas famílias. É a chance de melhorar o solo, produzir mais e garantir uma renda melhor. É um incentivo que faz diferença de verdade na vida do agricultor”, disse Pedro, com entusiasmo.
O trabalho da Semagric não passou despercebido. A Controladoria Geral do Município (CGM) esteve presente durante toda a entrega. A inspeção in loco ocorreu como parte de uma auditoria interna em andamento, com a finalidade de emitir opinião técnica sobre os controles existentes relacionados à seleção dos beneficiários, transporte, entrega e distribuição do calcário.
Para o subcontrolador de Infraestrutura da CGM, Marcelo da Silva Gomes, o papel do Órgão Central de Controle Interno é agregar valor à gestão, fortalecendo os controles internos e assegurando que os objetivos da política pública de fomento às atividades agropecuárias da agricultura familiar sejam plenamente cumpridos.
“Nosso compromisso é promover a geração de trabalho e renda, assegurar inclusão social e garantir que cada recurso aplicado alcance quem realmente precisa. Além disso, é fundamental destacar que a implementação de controles internos deve estar em constante evolução, acompanhando as necessidades da gestão pública”, ressaltou Marcelo.
A ação também contemplou a linha Rio das Garças, km 27 da BR-364, demonstrando o compromisso da Prefeitura em alcançar diferentes regiões e apoiar mais famílias. Segundo o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, os números mostram a relevância do programa.
“Até agora, já entregamos 57 cargas de calcário, totalizando 2.622 toneladas, beneficiando centenas de agricultores familiares. Cada entrega significa mais produtividade, mais oportunidades e mais qualidade de vida no campo”, explicou Rodrigo.
Para os pequenos produtores, como os atendidos pela Asprocar, o impacto é visível na rotina diária. O calcário ajuda a corrigir o solo, melhora o crescimento das plantações e garante maior retorno financeiro. É o tipo de ação que transforma trabalho duro em resultados concretos e sonhos realizados.
