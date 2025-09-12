Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, leva atendimentos na Van Odontológica
Por ASSESSORIA
Publicada em 12/09/2025 às 09h11
A Prefeitura de Espigão D’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, levou até a empresa Globoaves atendimentos individuais na Van Odontológica.

Foram realizadas consultas de avaliação dentária e reforçadas as orientações de higiene bucal, garantindo prevenção e promoção da saúde para os colaboradores. Cuidar da boca é cuidar da saúde de todo o corpo!

Escovação correta

Uso diário do fio dental

Consultas regulares com o dentista

Com pequenas atitudes no dia a dia, é possível evitar cáries, gengivites e melhorar a qualidade de vida.

Prefeitura de Espigão D’Oeste, compromisso com a saúde e bem-estar da nossa população.

