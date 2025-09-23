Profissionais de saúde garantem suporte integral à delegação rondoniense nos Jogos da Juventude 2025

Publicada em 23/09/2025 às 14h22
A presença de profissionais médicos, psicólogos e fisioterapeutas tem sido essencial para o bom desempenho e a segurança da delegação de Rondônia nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília. A equipe multidisciplinar atua de forma integrada para assegurar que os 190 integrantes do estado, entre atletas, técnicos e dirigentes tenham o suporte necessário durante toda a competição.
A médica rondoniense Júlia Justo, especialista em medicina esportiva, integra desde este mês a equipe médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB). No evento, a médica presta atendimento em diferentes modalidades, garantindo suporte em situações de urgência e emergência. Durante uma das partidas de futsal feminino, a médica foi responsável pela assistência às atletas rondonienses, o que classificou como um momento de grande emoção. “Estar representando Rondônia como médica, ao mesmo tempo em que jovens representam o estado como atletas, é um orgulho que não cabe no peito. Eu me vi no lugar delas, porque também sonhei em estar em competições como essa. Foi um verdadeiro sentimento de vitória”, afirmou a especialista, que também jogou futsal na adolescência.
Na sequência, a fisioterapeuta da delegação rondoniense, Charlene Navarro, deu continuidade ao suporte prestado pela médica, reforçando a importância da atuação conjunta. “A doutora Júlia foi essencial ao agir de imediato e garantir a segurança médica necessária. A partir desse ponto, pude dar continuidade com os procedimentos fisioterapêuticos de estabilização e acompanhamento funcional. Essa parceria fortaleceu ainda mais a confiança do grupo e mostrou o quanto Rondônia está bem representada”, destacou.
Outro pilar no cuidado aos atletas é a fisioterapia preventiva. O fisioterapeuta Fabrício Teixeira, que acompanha a delegação rondoniense há 33 edições dos jogos, evidenciou a importância desse trabalho. “Os fisioterapeutas atuam desde a fase de treinamento até o pós-evento, com o objetivo de evitar lesões relacionadas ao esforço intenso e à repetição de movimentos. A prevenção de lesões é uma das nossas principais funções, com estratégias como o fortalecimento muscular, alongamento, correção postural e o uso de recursos como bandagens. Além disso, também sou um grande incentivador dos atletas: por ter abertura com técnicos e estudantes, muitas vezes acabo sendo um ombro amigo, especialmente quando eles enfrentam derrotas ou momentos de frustração.”
Além da assistência médica e fisioterapêutica, os psicólogos disponibilizados pelo COB também têm papel fundamental no suporte emocional, ajudando os atletas a lidar com a pressão das competições e a manter o equilíbrio mental. Segundo o chefe da delegação rondoniense, Marcelo Araújo, “esse cuidado integral contribui não apenas para a saúde física, mas também para a confiança e a motivação dos jovens que representam o estado”, disse.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as políticas públicas de incentivo ao esporte escolar são fundamentais. “É motivo de orgulho para Rondônia ver profissionais do nosso estado integrando equipes de eventos dessa magnitude. Isso demonstra a qualidade dos nossos talentos e reforça a importância de continuarmos investindo na juventude e no esporte”, ressaltou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, salientou que “a presença da doutora Júlia Justo no COB, junto aos nossos atletas nos Jogos da Juventude, simboliza o quanto educação e esporte caminham juntos. Esse trabalho conjunto fortalece a performance esportiva e também valores como ética, disciplina e respeito.”
