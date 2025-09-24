Profissionais da rede de educação municipal de Jaru participam de capacitação sobre primeiros socorros

Publicada em 24/09/2025 às 08h24
Durante a última sexta-feira (19), profissionais da rede municipal de educação de Jaru participaram de uma formação sobre primeiros socorros, baseada na Lei Lucas, que tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de atendimento emergencial para professores e funcionários de instituições de ensino em todo o Brasil.
O curso que aconteceu na escola Maria de Lourdes, no setor 07, contou com aulas teóricas e práticas de noções básicas de como agir em situações de engasgos, quedas, convulsões, fraturas e outras e emergências ocorridas dentro do ambiente escolar.
A capacitação foi ministrada em parceria com servidores da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, enfermeira Luana da Silva Rodrigues, com apoio dos técnicos Wender Ferreira e Weslei Lopes.
De acordo com a secretária de educação, Cleide Gonçalves Prates, este tipo de treinamento pode ser decisivo para salvar vidas. “Em caso de alguma emergência, os profissionais aprendem a agir de forma segura até a chegada do socorro especializado, reduzindo assim os riscos de complicações no quadro de saúde das vítimas”, explicou.
