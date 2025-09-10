Produção rondoniense em evidência na Amazontech 2025.

Publicada em 10/09/2025 às 15h46
Indicações Geográficas de Rondônia, painel sobre políticas públicas e presença da diretoria marcaram a participação da instituição em um dos maiores eventos de tecnologia e sustentabilidade
O Sebrae em Rondônia marcou presença na Amazontech 2025, realizada de 4 a 6 de setembro, em Boa Vista (RR), reafirmando seu papel estratégico na valorização da produção regional e no fortalecimento do ecossistema de inovação na Amazônia.
No estande institucional, as Indicações Geográficas (IGs) do estado foram protagonistas, apresentando ao público a autenticidade da produção rondoniense: Tambaqui do Vale do Jamari, Cacau de Rondônia e Cafés Matas de Rondônia.
Durante a abertura do espaço, Laura Araújo, representante da IG do Café, ressaltou a importância da vitrine:
“O Café Robusta Amazônico é mais do que um produto: é identidade, é cultura e é a prova da excelência dos nossos produtores. A Amazontech é essencial para mostrar ao mundo a força da produção rondoniense.”
Além da exposição, o Sebrae em Rondônia também fortaleceu sua presença no campo da articulação institucional. O gestor de Ecossistemas e Startups, Rangel Miranda, mediou o painel “Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Ecossistema de Inovação”, reunindo representantes do governo, setor privado e academia para discutir estratégias de fortalecimento da inovação na região amazônica.
Presença institucional e visão estratégica
A participação do Sebrae contou ainda com a presença do Diretor Administrativo Financeiro do Sebrae em Rondônia, Edson Lemos, que acompanhou a agenda de trabalho em Manaus, reforçando o compromisso da instituição em abrir caminhos e gerar oportunidades para os empreendedores locais.
Para o Diretor Técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a participação foi estratégica:
“A Amazontech é hoje um dos maiores palcos de tecnologia, inovação e sustentabilidade da Amazônia. Estar aqui é reafirmar o protagonismo de Rondônia no fortalecimento de negócios, na valorização da nossa produção e na construção de um ecossistema de inovação sólido e sustentável.”
Amazontech: vitrine da Amazônia para o mundo
Reconhecida como um dos principais eventos de tecnologia, inovação e sustentabilidade da região, a Amazontech 2025 reuniu milhares de empreendedores, produtores rurais, startups, representantes governamentais e da sociedade civil, promovendo conexões estratégicas e novas oportunidades de negócios.
Com sua participação, o Sebrae em Rondônia reforça sua missão de transformar potencial em oportunidade, levando a Amazônia para o mundo e fortalecendo os pequenos negócios como protagonistas do desenvolvimento regional.
