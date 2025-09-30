Produção rondoniense contemplada pela Lei Paulo Gustavo recebe destaque em feira audiovisual no Amapá

Publicada em 30/09/2025 às 16h14
O documentário “Rondônia: em rito e fé”, contemplado pela Lei Paulo Gustavo (LPG) por meio do Edital nº 1/2024-SEJUCEL-SIEC, de fomento audiovisual realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) foi o vencedor na categoria Melhor Documentário de Longa-Metragem durante a 1ª Feira do Audiovisual da Amazônia Criativa, em Macapá (AP). O evento reuniu projetos de sete estados da região Norte, celebrando a força e a diversidade do cinema amazônico. A 1ª Feira do Audiovisual da Amazônia Criativa, realizada de 23 a 27 de setembro de 2025, foi promovida por uma produtora e pelo Instituto Amazônia Criativa.
A obra acompanha a romaria fluvial do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé, reconhecida como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado de Rondônia. As gravações foram realizadas entre abril e junho de 2025, em comunidades quilombolas e ribeirinhas do estado e também em cidades bolivianas da fronteira. Atualmente em fase de pós-produção, o longa tem estreia prevista para o primeiro semestre de 2026.
A conquista representa a valorização da identidade cultural rondoniense.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha a conquista desse prêmio mostra a força da cultura e a importância de apoiar iniciativas que dão visibilidade às tradições de Rondônia. “Investir na cultura é valorizar nossa identidade e fortalecer a Amazônia,” ressaltou.
O diretor e roteirista Juraci Júnior, a conquista representa a valorização da identidade cultural rondoniense. “Nós estamos em um estado onde a arte tem o poder de romper padrões. Conseguimos contar nossas histórias e tocar muitas pessoas por onde passamos”, destacou.
Segundo o secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira esse resultado é fruto direto das políticas públicas de fomento ao audiovisual. “A Lei Paulo Gustavo tem permitido que cineastas rondonienses contem suas histórias e tenham alcance nacional.”
