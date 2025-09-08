Publicada em 08/09/2025 às 09h00
Após receber imagens de um carro capotada às margens da BR 364, na saída de Vilhena para Porto Velho, o FOLHA DO SUL ON LINE constatou que o acidente registrado na noite de domingo pouco depois do frigorífico JBS, mobilizou equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros.
Ainda não há informações oficiais sobre o que teria levado a motorista a perder o controle do veículo Fiat Siena que ela estava dirigindo, aparentemente em direção a Pimenta Bueno. A POLITEC deverá elaborar um laudo indicando o que pode ter acontecido.
Para retirar a mulher, que é professora e tinha ficado presa dentro do carro, os Bombeiros precisaram quebrar o para-brisa, por onde ela saiu. A acidentada estava sozinha e havia embalagens de bebidas dentro do automóvel.
Apesar dos estragos causados pelo capotamento, com o carro indo parar ao lado direito da rodovia federal, para quem sai da cidade rumo Porto Velho, a educadora não sofreu ferimentos graves e estava consciente ao ser regatada, embora se queixasse de dores pelo corpo.
