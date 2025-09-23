PREVISÃO DO TEMPO: terça-feira (23) de instabilidade na Região Norte

Publicada em 23/09/2025 às 07h50
A previsão do tempo para esta terça-feira (23) na Região Norte indica sol e chuva ao longo do dia.
Pará, Amapá, Amazonas e Roraima terão predomínio de sol, com algumas variações de nuvens e temperaturas acima de 30 °C.
No Tocantins, a manhã será de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, a chuva diminui, mas volta à noite acompanhada de trovoadas isoladas.
Acre e Rondônia terão um dia de muitas nuvens e chuvas isoladas. No período da noite, são esperadas pancadas de chuva com possibilidade de trovoadas.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista será de 22°C, em Rio Branco. Já a máxima será de 38°C, em Porto Velho. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
